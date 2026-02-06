Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında anma programı düzenlendi

06.02.2026 13:02  Güncelleme: 13:09
Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliği ziyaret edildi.

Programda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Protokol üyeleri, deprem şehitlerinin mezarlarına karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında depremde yakınlarını kaybeden ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Anma programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Biraz önce ailelere de ifade ettiğim gibi, kaybettiklerimizin yokluğu dışında her konuda yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Dünden bu yana sahadayız, sizler çekimler yapıyorsunuz, bizler de yapılan çalışmaları yerinde geziyoruz. Dün Nurdağı ve İslahiye'deyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bölgede incelemelerde bulundu. Yepyeni şehirler kuruldu. Altyapısıyla, okullarıyla, sağlık ocaklarıyla elhamdülillah önemli bir mesafe kat edildi. Bu büyük acıyla birlikte, ne kadar büyük bir devlet ve ne kadar asil bir millet olduğumuzu da bir kez daha gördük. Ancak ne yaparsak yapalım, kaybettiklerimizden bir tanesini bile geri getiremiyoruz. Asıl hüznümüz de budur. Büyükşehir Belediyemiz, askerlerimiz, ilgili tüm kurumlarımız ve medyamız, depremin ilk anından itibaren hem acıları birlikte paylaştı hem de yaraları nasıl sarabileceğimizi düşünerek büyük bir gayret gösterdi. Bugün gelinen noktada, fiziki anlamda dünyanın hayretle baktığı bir iyileşme sağlandı. Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı, sona gelindi. Ancak her 6 Şubat'ta acılarımız yeniden tazeleniyor. Kabristanlığı dolaşırken insanın aklına hep aynı şey geliyor. Doğum tarihleri farklı. Kimi çocuk, kimi genç, kimi yaşlı. Ancak hepsinin vefat tarihi aynı: 6 Şubat. Deprem bölgesinde 54 bin, Gaziantep'te ise 3 bin 926 canımızı, kardeşimizi 3 yıl önce ebediyete uğurladık. Allah bir kez daha ne Gaziantep'imize, ne bölgemize, ne de ülkemize böyle bir acı yaşatmasın. Hatta dünyada hiçbir millete, hiçbir devlete böyle bir felaket nasip etmesin. Kayıplarımız için bir kez daha hepimize başsağlığı diliyorum. Çünkü hepimizin yüreği yanıyor" dedi.

Anma programı, duaların ardından sona erdi.

Anma programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

