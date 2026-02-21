Doğalgazda 65 yaş üstüne güvence bedeli muafiyeti

Yeni düzenlemeye göre 65 yaşını doldurmuş hanelerden güvence bedeli alınmaması kararı Gaziantep'te de hayata geçti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle doğalgaz hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında 65 yaş üstü abonelerden güvence bedeli alınmayacak.
Abonelik bedelinin 6 taksitle ödenebileceği, ödemelerde kredi kartına vade farksız seçenek getirildiği bildirildi. - GAZİANTEP
