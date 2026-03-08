Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması

Gaziantep Büyükşehir\'de 8 Mart buluşması
08.03.2026 17:36  Güncelleme: 17:37
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Şahin, kadın yönetici ve çalışan oranının yüzde 30'a ulaştığını belirterek, kadınların şehri daha da geliştireceğine vurgu yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurumun kadın yöneticileri ve çalışanlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen özel programda bir araya geldi.

Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışan ve yönetici oranının yüzde 30'a ulaştığını belirterek, Türkiye'de bu seviyeye ulaşan başka bir belediye bulunmadığını söyledi.

Botanik Bahçesi'nde renkli buluşma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Botanik Bahçesi'nde düzenlenen buluşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tüm kadın çalışanlara emekleri ve katkıları için teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Botanik Bahçesi'nin doğal atmosferinde gerçekleşen programda Başkan Şahin, kadın çalışanlar ve yöneticilerle yakından ilgilenerek günün anısına çiçek hediye etti. Samimi görüntülere sahne olan buluşma, kurum içindeki kadın emeğinin ve dayanışmasının vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.

"Bu şehri dünya şehri yapıyorsunuz"

Buluşmada yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadın çalışanlarının emeklerinin kıymetli olduğunu aktaran Başkan Şahin, "Siz benim ehliyetimsiniz. Siz benim aklım, vicdanım, canım, ciğerim, her şeyimsiniz. Yüzde otuz kadın çalışanın yüzde otuz yöneticiyi sağlamış bir belediyeyiz. Bu büyük bir mutluluk benim için. Allah'ın izniyle yüzde elliye doğru da gideceğiz. Çünkü kadının gücüne hayatım boyunca çok inandım. Bunu sağlayan Türkiye'de başka bir belediye yok. Hepiniz doğru kadınlarsınız. Emeğinizle mücadele ediyorsunuz. Bu şehri dünya şehri yapıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok özelsiniz. Kadın başkanın olduğu yerde bu işin kadınların yapabileceğini bütün dünyaya gösterdik. Birlikte başardık" dedi.

Şahin'den kadın yazarlar ve el emeği sergisine ziyaret

Programın ardından Başkan Fatma Şahin, Sanko Park AVM'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Kadın Yazarlar Buluşması ile kadınlar tarafından hazırlanan El Emeği Göz Nuru Sergisi'ni ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen ve eserleri inceleyen Başkan Şahin, etkinliğe katılan kadınlara çiçek dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Program, kadın emeğinin, üretiminin ve kültürel katkısının ön plana çıktığı anlamlı görüntülerle tamamlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması
