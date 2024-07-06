Gaziantep'te 84 yaşındaki teneke ustası

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Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır işini severek yapıyor. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguluyor. Kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimini sağlayan ve bu geleneksel mesleği tutkuyla icra eden Erkabalcı, çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Tarihi 15. yüzyıla dayanan tenekeden pek çok nesnenin yapımında kullanıldığını ifade eden Erkabalcı, 3 metrelik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç üretiyor.

"Çocukluğum bu meslekte geçti"

Erkabalcı, "Çocukluğum bu meslekte geçti. Bu mesleği 65 yıldır yapıyorum. Burada kova, huni, soba, soba burusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yapıyorum. Meleğimi severek yapıyorum. Sabah erken saatte uyanıp en geç 06.30'da dükkanı açmış oluyorum. Yaptığım ürünleri değerine göre satıyorum. Fiyatlar 5 TL ile 100 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP