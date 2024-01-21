Gaziantep'te araç takla attı: 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde kontrolden çıkan araç takla atarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Gaziantep İpekyolunda seyir halinde bulunan 34 DNZ 49 plakalı otomobil sürücüsü, bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan yolcular yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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