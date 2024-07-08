Gaziantep'te Atlı Polisler Parklarda Güvenliği Sağlıyor

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Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak geçtiğimiz yılın sonunda kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli ekipler, park, bahçe, mesire alanları ve ormanlarda güvenliği sağlıyor.

Gaziantep'te toplumsal olaylara müdahale ve halkın yoğun olduğu sosyal alanlarda, özellikle de park, bahçe ve mesire alanlarında güvenliğin sağlanması için oluşturulan atlı polis birliği, yazın halkın yoğun olduğu kent merkezindeki parklarda görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde geçtiğimiz yılın aralık ayında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görev yürütüyor. Ekipler, toplumsal olaylara etkin müdahale ile stadyum, spor salonu, konser alanı, park ve caddelerde görev alıyor. Atlı polisler bu çerçevede yazın çok yoğun olan park, bahçe, mesire alanları ve ormanlarda dinlenen vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Atlı polisler vatandaşların dinlendiği park, bahçe, mesire alanları ve ormanlarda güvenlik amacıyla gün boyu devriye geziyor.

Aşırı sıcak nedeniyle vatandaşların tercih ettiği park, bahçe ve mesire alanlarında da devriye görevi yürüten atlı polisler, başta çocuklar olmak üzere kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Karayel", "Nogay", "Ferah", "Saltuk", "Mert" ile "Tibet" isimli atlarıyla halkın yoğun olduğu parklarda huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Hemen her gün eğitim alan ve antrenman yapan polis memurları ve atlar, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görevlerini en iyi şekilde sürdürüyor.

Polis memuru İbrahim Güneyli, geçtiğimiz yılın aralık ayında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olarak toplumsal olaylara etkin müdahale ile stadyum, spor salonu, konser alanı, park, bahçe, orman ve caddelerde görev aldıklarını belirtti.

Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerinin kentte güvenliği sağlamada önemli bir rol oynadığını belirten Güneyli, "Gaziantep ilimizde atlı polis 9 Aralık 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştır. 6 at ve 7 binici personel olarak görevimizi ifa etmekteyiz. İl emniyet müdürümüzün talimatları doğrultusunda genellikle yoğun olan park ve bahçelerde mesire alanlarında ve ormanlarda görevimizi ifa etmekteyiz. Gaziantep ilimizde özellikle yaz aylarında parklarımız ve bahçelerimiz çok yoğun olmaktadır. Biz de yoğun görevlendirme ile park ve bahçelerdeki huzur ve güvenliği sağlamaktayız. Önleyici hizmet olarak görev yapmaktayız. Devriye alanlarımızda da asayişi sağlarız. Bundan dolayı yaz aylarında biraz daha yoğun görevlendirmemiz mevcuttur" dedi.

Park ve bahçelerde devriye görevi yürüttükleri esnada başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın atlı polis ekiplerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Güneyli, "Vatandaşlarımızın, özellikle çocukların ve turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz, bu da bizi motive ediyor ve gururlandırıyor. Biz, meslektaşlarımızın motosikletlerle ve zırhlı araçlarla girmekte zorlandığı yerlerde daha kolaylık ile atlı birlik olarak devriye faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz ki atların Türk kültüründe atın yeri ve önemi çok büyüktür. Biz de 'At Türk'ün kanadıdır' sözünden yola çıkarak bu kültürümüzü devam ettirmeye de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Atlı polislerin kente değer kattığını ifade eden vatandaşlardan Gülay Göktaş, "Daha önceleri turizm bölgelerinde atlı polis birlikleri pratik oluyordu. Gaziantep'te de gördüğümüz kadarıyla güzel olmuş, atlar parkın içerisinde daha rahat hareket ediyorlar. Atlar insanlara gayet ılımlı yaklaşıyorlar. Polislerimiz ise görevlerini daha kolay yapıyorlar. Hem polisler için hem de halk için daha rahat olmuş. Parklar çok kalabalık, parklarda araba ile hareket etmek zor olsa gerek ve atlı polislerin hareketi açısından daha iyi olmuş" ifadelerini kullandı.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan atları ve atlı polis ekiplerini gördüğünde çok sevindiğini ifade eden Orhan Kirişçi, "Değerli polislerimize çok teşekkür ederiz, Allah kendilerinden razı olsun. Parklarımız ve çevremiz için atlı polis birlikleri çok gerekliydi. Özellikle kapkaç, gasp gibi ve diğer sıkıntılı durumlarda atlı polislerin bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Araçlarla girilmesi zor olan yerlerde atlı polislerimiz bizim için çok faydalı olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP