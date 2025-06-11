Gaziantep'te BÜSEM Projesi: 150 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te BÜSEM Projesi: 150 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Gaziantep\'te BÜSEM Projesi: 150 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
11.06.2025 11:40  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen BÜSEM, geniş bir alan kapsayarak çeşitli meslek gruplarına özel alanlar sunmakta ve 150 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir. Ulaşım altyapısının güçlendirileceği proje, kentin sanayi ve ticaret potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve toplamda 2 milyon 517 bin metrekarelik alanı kapsayan BÜSEM, birçok sektörü tek çatı altında toplayarak hem girişimcilere geniş iş alanları sunacak hem de genç nüfus için yeni istihdam imkanları sağlayacak.

Yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), kentin çeşitli meslek gruplarını bir araya getirecek. Bu gruplar arasında nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler yer alıyor. Her meslek grubu için özel alanlar ayrılırken, bu alanların toplam büyüklüğü 2,5 milyon metrekareyi aşıyor.

Meslek gruplarına özel alanlar hazırlandı

Projede sektörlere özel alan dağılımı yapıldı. Tır dorse ve makineciler için 480 bin metrekarelik alan planlandı. Gıda depolama amacıyla faaliyet gösterecek SS Zeugma için 243 bin metrekarelik bir alan ayrıldı. Fıstıkçılar 392 bin metrekarede konumlandırılırken, ayakkabıcılara 465 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Ayrıca nakliyeciler 185 bin, Tır alım satımı yapan tüccarlar 103 bin, motorlu taşıyıcılar 209 bin, baharatçılar 145 bin, geri dönüşümcüler 145 bin, hurdacılar 95 bin ve briketçiler de 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek.

Ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

BÜSEM projesi kapsamında ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor. Taşlıca BÜSEM'de 18 kilometrelik imar yolu açıldı ve bu çalışma için 71 milyon TL harcandı. Küllü BÜSEM arasında ise 19 kilometrelik yol yapıldı. Bu hattın maliyeti 75 milyon TL'ye ulaştı. Ayrıca Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol açıldı, bu çalışmanın maliyeti yaklaşık 21 milyon TL oldu. Proje çerçevesinde bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 13 milyon TL olarak kaydedildi.

BÜSEM Kavşağı ile sanayiye kesintisiz erişim

Ulaşımı daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla BÜSEM Köprülü Kavşağı'nın yapımına da başlandı. 523 milyon 700 bin TL'lik maliyetle inşa edilecek kavşak, tamamlandığında sanayi merkezine ulaşımı kolaylaştıracak ve ticari faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesine imkan sağlayacak. Gaziantep'in sanayi ve ticaret üssü olma yolunda önemli bir adım olan BÜSEM, altyapısı, ölçeği ve istihdam potansiyeliyle kente yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te BÜSEM Projesi: 150 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya’ya ihraç edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN müjdesi: 48 adet Endonezya'ya ihraç edilecek
11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:42:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te BÜSEM Projesi: 150 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.