Gaziantep'te Cinsel Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Gaziantep'te Cinsel Saldırıya Tepki

Gaziantep\'te Cinsel Saldırıya Tepki
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Demokratik Kadın Platformu, cinsel saldırı iddiasının etkin soruşturulmasını talep etti.

Haber: Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP)- Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, 23 yaşındaki konuşma ve işitme engelli bir kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesi çağrısında bulundu. Platform, "Cinsel saldırının sorumluluğu hiçbir koşulda mağdura yüklenemez" açıklamasını yaptı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Yeşilsu Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, kentte 23 yaşındaki konuşma ve işitme engelli bir kadının zorla araca bindirilerek cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiasına ilişkin soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesini istedi.

Basın açıklamasını platform adına Gül Fidan Özpolat okudu. Açıklamaya çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Kadına yönelik şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, kadınların evde, iş yerinde, sokakta, okulda ve yaşamın farklı alanlarında fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Kadına yönelik şiddetin erkek egemen toplumsal düzen tarafından yeniden üretilen sistematik ve politik bir sorun olduğu savunulan açıklamada, devletin kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi, etkin ve caydırıcı hukuki mekanizmaların oluşturulması ve şiddeti önleyici politikaların hayata geçirilmesi istendi.

"KADININ DAVRANIŞLARI SORGULANIYOR"

Gaziantep'te yaşandığı belirtilen olaya ilişkin açıklamada, bakkala gitmek üzere evinden çıkan 23 yaşındaki konuşma ve işitme engelli kadının saatler sonra bulunduğu, kadının tanımadığı kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini ve cinsel saldırıya maruz kaldığını işaret diliyle anlattığı ifade edildi.

Olayın ardından bazı sosyal medya paylaşımları ile basın-yayın organlarında kadının davranışlarının sorgulandığı belirtilerek, "Rızası vardı" imasıyla mağduru suçlayan, failin sorumluluğunu görünmez kılan ve cinsel saldırıyı meşrulaştıran dilin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kadının bakkala gitmiş olması, sokakta bulunması, biriyle konuşması, bir araca binmesi, giyimi, davranışları ya da herhangi bir başka koşul hiçbir biçimde cinsel saldırının gerekçesi olamaz."

Özellikle engelli bir kadının maruz kaldığı şiddetin sorgulanmasının ve rızasının varsayılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, cinsel saldırının sorumluluğunun hiçbir koşulda mağdura yüklenemeyeceği vurgulandı.

"SORULMASI GEREKEN SORULAR BELLİ"

Kadına yönelik şiddet olaylarında toplumda ve medyada öncelikle mağdurun sorgulanmasına tepki gösterilen açıklamada, "Neden oradaydı?", "Neden yalnızdı?", "Neden konuştu?", "Neden gitmedi?" ve "Neden karşı koymadı?" gibi sorularla failin eyleminin geri plana itildiği belirtildi.

Platform, bunun yerine "Bir kadına neden şiddet uygulandı? Neden bir kadın zorla alıkonuldu? Neden cinsel saldırıda bulunuldu? Failler neden korunuyor? Devlet kadınları neden yeterince korumuyor?" sorularının sorulması gerektiğini bildirdi.

Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran cinsiyetçi söylemlerin erkek şiddetini gerekçelendiren ve toplumsal cinsiyet kalıplarını yeniden üreten bir zeminin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, taciz ve tecavüzün yalnızca bireysel olaylar olarak ele alınmasının sorunun toplumsal ve politik boyutunu görünmez kıldığı kaydedildi.

"FAİLLERİN CEZASIZ KALMASINA SON VERİLMELİ"

Açıklamada, cinsiyet eşitliğini güçlendiren politikaların hayata geçirilmesi, kadınların ve çocukların haklarını koruyan mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi ve cezasızlık politikalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Cinsel şiddet vakalarında etkin soruşturma yürütülmesi ve kadınların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınların beyanlarını değersizleştiren, onları sürekli olarak kendilerini kanıtlamaya zorlayan ve failin sorumluluğunu geri plana iten uygulamalara son verilmelidir."

Açıklamanın sonunda kadınların özgürlüğü ve güvenliğinin yalnızca kadınların meselesi olmadığı belirtilerek, erkek şiddetine karşı mücadelenin eşit ve özgür bir toplum mücadelesi olduğu vurgulandı.

Platform, kadına yönelik şiddeti normalleştiren söylemlere, kadınları suçlayan medya diline, cezasızlık politikalarına ve erkek egemen zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, "Şiddete ve kadın düşmanı her türlü söyleme karşı susmayacağız. Her türlü tahakkümden arınmış, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamı birlikte kuracağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Cinsel Saldırıya Tepki - Son Dakika

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