Gaziantep'te Depremde Yıkılan Cami Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremde Yıkılan Cami Yeniden İnşa Edildi

Gaziantep\'te Depremde Yıkılan Cami Yeniden İnşa Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan cami, Sakaryalı iş insanı Faruk Koç tarafından yeniden inşa edilerek bölge halkının hizmetine sunuldu. Cami, dayanışma ve birlikteliğin bir simgesi olarak vurgulandı.

27.02.2025 12:59  Güncelleme: 13:02
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'de yıkılan cami, 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan Sakaryalı iş insanı Faruk Koç tarafından yeniden inşa ettirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan ve depremde hasar alan cami yıkıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan ve duruma duyarsız kalmayan Sakaryalı iş insanı Faruk Koç, caminin tekrar inşa edilmesi için harekete geçti. Ülkenin çeşitli yerlerinde yatırımları bulunan genç iş insanı Koç tarafından inşa ettirilen Akkoç Mahallesi Faruk Koç Camii yeniden topluma kazandırıldı. Bölge halkının hizmetine sunulan camide düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yapılan hayra dikkat çekerek, Koç'a teşekkürlerini iletti.

İş insanı Faruk Koç ise böyle bir hayra vesile olduğu için mutluluğunu ifade ederek, caminin sadece bir ibadethane değil aynı zamanda dayanışmanın ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu söyledi. Koç, "17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşamış biri olarak böyle bir hayra vesile olabildiğim için çok mutluyum. Devletimiz, depremin ilk gününden bugüne kadar yoğun bir çalışma programı ile bölgeyi yeniden ayağa kaldırma ve yaşanabilir bir hale getirme çabası içerisinde. Bunun yanında bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Asrın felaketinin yaralarının bu kadar hızlı sarılmasının en büyük kanıtı ise milletimizin bir olunca aşamayacağı hiçbir şey olmadığıdır. Depremin yaralarının sarılması için yapılan bu tür eserler, bölge halkının yeniden ayağa kalkma sürecinde büyük bir önem taşıyor. Gaziantep'te yeniden inşa edilen cami, toplumun birlik ruhunu ve dayanışma gücünü bir kez daha ortayak oydu. Rabbim herkese böyle bir hizmet yapmayın nasip etsin" diye konuştu.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzaladığı takdir belgeli özel bir tabloda törende Faruk Koç'a takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Depremde Yıkılan Cami Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

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