Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dönüşüm Projesi'ni Genişletiyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dönüşüm Projesi'ni Genişletiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dönüşüm Projesi\'ni Genişletiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen Doğalgaz Dönüşüm Projesi'nin yeni etabı için çalışmalar yapacak. Proje kapsamında bin 500 hanenin kömürden doğalgaz sistemine geçişi ücretsiz olarak sağlanacak. Bu sayede hava kalitesinin artması ve karbon salınımının azalması hedefleniyor. Ayrıca, Gaziantep ile İspanya'nın Sevilla şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulacak.

13.08.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde şehrin hava kalitesini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen Doğalgaz Dönüşüm Projesi'nin yeni etabı için yapılacak çalışma konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen ilgili madde kapsamında yaklaşık bin 500 hanenin daha kömürden doğalgaz sistemine geçişi ücretsiz olarak sağlanacak. Doğalgaz altyapısı ağının gelişmesiyle birlikte, ısınmada fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon salınımında düşüşün sağlanması amaçlanıyor. Proje, Yeşil Şehir Gaziantep'te hava kalitesini arttırarak kirliliğin önüne geçilmesini hedefliyor.

"Hava kirliliğini kömür dağıttığımız yerlerde önlememiz gerekiyor"

Mecliste ilgili maddenin oylanması öncesi konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hanelerin doğalgaza geçişinin önemine vurgu yaparak, "Evleri ziyaret ettiğimde şunu gördüm. Bir oturma odasında ısınırken engelli, yaşlı, torunlar diğer odaları kullanınca çok rahat olduğunu görünce mahalle de çok hızlı bir şekilde diğerleri de doğalgaza geçti. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyorlar. Sosyal yardımlaşmadan talep ediyoruz. Nereye kömür dağıtılıyorsa onlardan adres alıyoruz. Hava kirliliğini kömür dağıttığımız yerlerde önlememiz gerekiyor. Bin 500 kömür dağıtılan hanenin yer aldığı Şahinbey ile Şehitkamil'de hava kirliliğinin çok yüksek olduğu yerler var. O bölgelerde bunu hızlandıracağız. Sevindirici olan komşular da doğalgaza geçince mahalle yeşil mahalle olacak. Çok işe yarıyor bu temiz hava için" dedi.

Gaziantep ile Sevilla kardeş şehir oluyor

Meclis'te görüşülen maddeler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Gaziantep ile İspanya'nın Sevilla şehri kardeş şehir oluyor. İspanya Krallığı'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nin başkenti olan Sevilla ile kardeş şehir ilişkilerinin kurulması yönünde alınan karar çerçevesinde iki şehir arasında ilişkilerin güçlenmesi, ortak çalışmalarının devam ettirilmesi, iki taraf arasındaki dostluğun arttırılması, karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dönüşüm Projesi'ni Genişletiyor - Son Dakika

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