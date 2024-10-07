Gaziantep'te Doğuştan Kulağı Olmayan Çocuk Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te Doğuştan Kulağı Olmayan Çocuk Ameliyat Oldu

Gaziantep\'te Doğuştan Kulağı Olmayan Çocuk Ameliyat Oldu

10 yaşındaki Sabri Ozan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleriyle ilk ameliyatını oldu. Başkan Şahin, Ozan ailesini ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı ve moral verdi.

07.10.2024 16:10  Güncelleme: 16:13
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Gaziantep'te doğuştan kulağı olmayan 10 yaşındaki Sabri Ozan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle ilk ameliyatını oldu. Başkan Şahin, Ozan ailesini ziyaret ederek tedavi sürecine destek verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinin kırsal Köklüce Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan kulak yokluğu (mikrotia) bulunan Sabri Ozan'ın hayatını değiştirecek bir girişime öncülük etti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünya çapında tanınan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın gerçekleştirdiği ilk ameliyatın ardından Şahin, Sabri Ozan'ı evinde ziyaret ederek ailesiyle buluştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sabri'nin ameliyat sürecini yakından takip ederken Ozan ailesinden tedaviye ilişkin detaylı bilgiler aldı. Adem ve Habibe Ozan çifti, oğullarının tedavisindeki aşamalar hakkında Şahin'e minnet duygularını dile getirirken, Başkan Şahin de bu süreçte Sabri'ye moral vermeye devam etti.

Sabri Ozan, Ozan ailesinin dört çocuğundan biri ve doğuştan gelen kulak yokluğu problemi nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiriyor. Başkan Şahin'in çabalarıyla, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın liderliğinde başlatılan bu tıbbi süreç, Sabri'nin hayalini gerçeğe dönüştürecek. Üç aşamalı bir operasyon sürecine giren Sabri Ozan, her ameliyat arasında üç ay gibi bir süre bekleyerek tedavi sürecini tamamlayacak.

Ziyaret sırasında sıcak ve samimi anlar yaşanırken Başkan Fatma Şahin, Sabri Ozan'ı "kendi oğlu gibi" gördüğünü belirtti. Bunun üzerine anne Habibe Ozan, duygularını dile getirerek, "Oğlum, bir kulağının olmasını çok istiyordu. Allah sizden razı olsun. Bizi, dünyaca ünlü doktorumuzla buluşturduğunuz için minnettarız" dedi.

Başkan Şahin'in bu anlamlı ziyaretine Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Doğuştan Kulağı Olmayan Çocuk Ameliyat Oldu - Son Dakika

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