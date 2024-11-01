Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlere Umut Veren Mutlu Kafe - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlere Umut Veren Mutlu Kafe

Gaziantep\'te Down Sendromlu Gençlere Umut Veren Mutlu Kafe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında açtığı Mutlu Kafe, Down sendromlu gençler için eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veriyor. Kafenin personelinin yüzde 50'sini özel bireyler oluştururken, gençler burada mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik bağımsızlıklarını kazanıyor. Ziyaretçiler de bu süreçte onlardan aldıkları hizmetten memnun kalıyor.

01.11.2024 09:53  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Masal Parkı'nda açılan Mutlu Kafe, Down sendromlu gençler için umut dolu bir rehabilitasyon ve eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor.

Kafenin personelinin yüzde 50'sini Down sendromlu gençler oluşturuyor ve burada çalışan 20 özel birey, günlük hayatın içindeki görevlerini yerine getirerek hem sosyal hem de mesleki becerilerini geliştiriyor. Garsonluk, komilik, servis hazırlığı ve sofra düzeni gibi işlerde uygulamalı eğitim alan gençler, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlayarak ekonomik bağımsızlık yolunda adımlar atıyor. Mutlu Kafe, sadece bir işletme değil, özel ihtiyaçlı bireylerin topluma eşit haklarla katılmalarını sağlamak amacıyla da bir rehabilitasyon merkezi işlevi görüyor. Gaziantep halkı ve kafeye gelen ziyaretçiler ise Down sendromlu gençlerin güler yüzlü, samimi hizmetlerinden memnuniyetle faydalanıyor.

Kafenin sadece bir gün değil, yılın her günü farkındalık oluşturma çabasıyla özel bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunması da dikkat çekiyor. Günlük yaklaşık 8 saat eğitim ve çalışma süreciyle topluma karışan Down sendromlu gençler, büyük ilgi görüyor.

"Gençlere baktıkça mutlu oluyorum"

Kafeye gelen müşteri Şenay Erdine, "Ben buraya ilk defa geliyorum. Geldiğimden beri içim enerji doldu. Gençlere baktıkça mutlu oluyorum. Keşke buraya daha önce gelseydim. Çevremdeki herkese burayı önereceğim. Ben burayı çok duydum. Merak ediyordum. Yaklaşık 1 saattir onların çalışmalarını izliyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle özel insanların topluma kazandırılması çok güzel bir hareket. Ben böyle yerlerin daha da fazlalaşmasını isterim. Bundan sonra haftada en az bir gün bile olsa buraya mutlaka geleceğim" dedi.

Down sendromlu gençler ise kafede çalışmaktan keyif aldıklarını ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlere Umut Veren Mutlu Kafe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlere Umut Veren Mutlu Kafe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.