Gaziantep\'te Eğitim Yardımı Duyurusu

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Gaziantep Araban Kaymakamlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin 4 yıllık fakülte öğrencilerine 10 bin TL, tıp fakültesi öğrencilerine ise 15 Bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite okuyan öğrencilerine tek seferlik nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Kaymakam İşçimen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde 4 yıllık fakülte okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bir defaya mahsus 10 bin TL nakdi yardım yapılacak. Tıp fakültesi (6 yıllık) okuyan öğrencilere ise yine tek seferlik 15 bin TL nakdi yardım yapılacak. Başvurular 20 Ocak-10 Şubat 2025 tarihleri arasında E-devlet üzerinden yapılacak. E-devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız ise öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP