Gaziantep\'te Ekmek Fiyatlarına İndirim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haydi Büfelerinde satışa sunulan ekmeklerde indirime gidildiğini duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Haydi Büfeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bir açıklama geldi. Buna göre, hali hazırda piyasaya göre yüzde 25 indirimli satılan ekmek fiyatlarında 50 kuruş daha indirim yapılacağı müjdelendi.

Başkan Şahin açıklamasında, Türkiye'nin en büyük 3 ekmek fabrikasından birini şehre kazandırdıklarını hatırlatarak, "En kaliteli ekmeği en ekonomik biçimde sunmak için yüzde 25 piyasanın altında bir fiyat anlayışı benimsemiştik. Şimdi bir indirim daha yaparak taptaze ekmeğin fiyatını 7,50 TL'den 7 TL'ye düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcutta kent genelinde 77 noktada hizmet veren Haydi Büfelerinde gerçekleştirilen bu indirim ile vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşması sağlanıyor. - GAZİANTEP