Gaziantep\'te emekli çift, 70 çeşit reçel üretimini geçim kaynağına dönüştürdü

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te yaşayan Hüseyin ve Gülseren Güner çifti, emekliliklerinin ardından hobi olarak başladıkları reçel üretimini geçim kaynağına dönüştürdü. Çift; fıstık, kekik ve adaçayının da arasında bulunduğu 70 çeşit reçel hazırlıyor.

Gaziantep'te yaşayan emekli Hüseyin Güner ve eşi Gülseren Güner, emekliliğin ardından evlerinde başladıkları reçel üretimini zamanla mesleğe dönüştürdü. Tek emekli maaşıyla geçinmenin zorlaşması üzerine üretime yönelen çift, bugün yaklaşık 70 çeşit reçel hazırlayarak geçiniyor.

Kendisini "Reçelin Annesi" olarak nitelendiren Gülseren Güner, reçel yapımına evinde hobi olarak başladığını, çevresinden gelen teşviklerin ardından eşiyle birlikte üretime karar verdiklerini söyledi.

Eşinin emekli olmasının ardından birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Güner, "Yaşlanıp evde oturup kendimizi dinlemek yerine üretmeyi tercih ettik. Tek emekli maaşıyla geçinmek biraz zor. Bu işin bize hem maddi hem manevi katkısı oldu. Hem bir uğraşımız var hem de elimize para geçiyor" dedi.

FISTIK, KEKİK VE ADAÇAYI REÇELLERİ ÜRETTİ

Fıstık reçeliyle üretime başladıklarını anlatan Güner, Türkiye'de ilk fıstık reçelini kendilerinin yaptığını savundu. Güner, daha sonra kekik, adaçayı ve ıhlamur reçellerini de ürünlerine eklediklerini ifade etti.

Gaziantep'in eski mutfak kültürünü araştırdığını ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden üretmek istediğini dile getiren Güner, "Haylan kabağı reçeli Antep'in ilk reçellerinden. Tarihsel olarak bu unutulmaya yüztutmuş bir lezzetti. Ben bunu yeniden hayata geçirdim. Mutfağımıza kattık. Sonrasında tescili alındı belediye tarafından. Şimdi ise ben üretiyorum" ifadelerini kullandı.

REÇELİN YANI SIRA TURŞU DA ÜRETİYOR

Kekik, adaçayı ve ıhlamur reçellerinin farklı şekillerde de tüketildiğini anlatan Güner, bu ürünleri sıcak suya karıştırarak içenlerin bulunduğunu, özellikle gençlerden talep aldıklarını söyledi.

Sürekli yeni ürünler denediğini belirten Güner, yeşil zeytin reçelinin yanı sıra alıç ve yeşil zeytin turşusu da yapmaya başladığını ifade etti. Klasik lezzetlerin dışında yeni tatlar geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydeden Güner, reçellerinde kullandığı malzemeleri mümkün olduğunca kendisinin topladığını ve işlediğini belirterek, ürünlerinde katkı maddesi kullanmadığını söyledi.