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Gaziantep'te "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi

18.11.2021 16:10
Gaziantep'te "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. iş birliğinde Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. iş birliğinde Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), "Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep firmalarının dijital dönüşüm, IOT (Nesnelerin İnterneti) ve Endüstri 4.0 süreçlerine katkı sağlanması amacı ile düzenlenen toplantı iş dünyasından yoğun ilgi görürken, toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Koç Sistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok, Teknoloji Yazarı ve Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Koç Dijital Endüstri Lideri Murat Koncuk, Ürün Yöneticisi Nazım Tercan, KoçSistem Pazarlama Müdürü Hilal Ertan Dumanlı, Koç Dijital Endüstri Lideri Şahiner Erkılıç, firma yetkilileri ve girişimciler katıldı.

"Dijitalleşme bir tercih olmaktan çıktı, zorunluluk haline geldi"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm dünyada, yaşamın her alanında dijital bir devrimin yaşandığını ifade etti. Sanayi 4.0 ile robot teknolojilerinin çok daha öne çıktığını ve üretim süreçlerinin hızla makineleştiğini dile getiren Başkan Ünverdi, "Gaziantepli sanayiciler olarak bu gelişmelerin farkındayız ve kent olarak artık bizler ileri teknolojili, katma değeri yüksek üretimler yapmak istiyoruz. Bu amaçla Gaziantep Sanayi Odası olarak bir plan ve program çerçevesinde sanayimizi geleceğe taşıyacak tüm unsurları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde ise günün koşullarına uygun olarak verimlilik, yeşil gelecek ve dijital dönüşüm çalışmalarına odaklandık. Yapay zeka, robot teknolojileri ve sanayi 4.0 ile üretim proseslerinde yaşanan devrime ayak uydurmak zorundayız. Sektörün öncü kurumları olan KoçSistem ve KoçDijital şirketlerine bizimle birlikte oldukları ve dijitalleşme sürecine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Dijital dönüşüm, şirketlerin rekabetçiliğinin artmasında büyük fırsatlar sunuyor"

KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok da konuşmasında Gaziantep'in çok özel bir şehir olduğunu ve rekabette çok büyük fırsatlar taşıdığını söyledi. IOT (Nesnelerin İnterneti) ve dijital dönüşüm konularının şirketlerin rekabetçiliğinin artması noktasında büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Öztok, "Nesnelerin interneti ve dijital dönüşüm, sadece batı illerimizdeki şirketler için değil ihracatta ve sanayide önemli başarıları olan Gaziantep'in göz önünde tutulması için de büyük önem taşıyan konulardır. Gaziantep'teki şirketler ve kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar için bizlere bu fırsatı sunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye, Yönetim Kuruluna tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep ekonomideki badireleri başarıyla atlatan bir şehir"

Teknolojik dönüşüm, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti konuları hakkında bilgi veren Teknoloji Yazarı ve Gazeteci Serdar Kuzuloğlu da dijitalleşen sistemler sayesinde firmaların ve çalışanların yeni döneme entegrasyonu, sektörde faaliyet gösteren işletmeler için Endüstri 4.0 ile ilgili bilinci ve farkındalığı artırabilecek hamlelerini kendine özgü keyifli sunumu ile anlattı. Gaziantep'in sanayi, üretim ve ihracattaki potansiyeli ile büyük bir şehir olduğunu ve önceki yıllarda yaşanan ekonomik krizlerden diğer bölgeler kadar etkilenmediğini ifade eden Kuzuloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Gaziantep'in bu başarısı şehir ve bölge insanını rehavete kaptırabilir. Bu kadar badireden muaf olma hissi biraz risk de taşıyor. İnsanların, şirketlerin ve devletlerin kariyerleri ile ilgili en riskli anlar genellikle kendilerini en iyi hissettikleri dönemlerdir. Bu nedenle tedirginlik her zaman iyidir."

Kuzuloğlu konuşmasının devamında ise teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin hayatı nasıl etkilediği, dönüşüm sürecindeki tehdit ve avantajlar, dönüşümün daha iyi nasıl yönetilebileceği konuları hakkında paylaşımlarda bulundu.

Endüstri 4.0 uygulamalarının hedefleri ve yaygın uygulamaları hakkında konuşan Koç Dijital Endüstri Lideri Murat Koncuk da en gelişmiş endüstrilerin yüzde 22 ile teknoloji ve elektronik, yüzde 17 ile mühendislik ürünleri ve yüzde 16 ile proses endüstrisi olduğunu söyledi. Koncuk, ardından yapay zeka konusuna da değinerek daha yüksek değer katmak için atılması gereken adımları anlattı.

Koç Dijital Ürün Yöneticisi Nazım Tercan da yaptığı sunumda uçtan uca üretim süreçlerinin yönetimi, veri tabanlı üretim çözümleri, süreç ve varlıkların dijital ikizleri, uzaktan varlık izleme ve endüstri 4.0 konularında katılımcılara bilgi verdi.

Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm toplantısı düzenlendi
Gaziantep'te Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm toplantısı düzenlendi
Gaziantep'te Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm toplantısı düzenlendi
Gaziantep'te Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm toplantısı düzenlendi
Gaziantep'te Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm toplantısı düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, geri dönüşüm, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm' toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te "Endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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