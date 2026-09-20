Gaziantep'te eşini öldürüp rastgele ateş açan Harun K., 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Gaziantep'te eşini öldürüp rastgele ateş açan Harun K., 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

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Gaziantep\'te eşini öldürüp rastgele ateş açan Harun K., 3\'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
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İddiaya göre Gaziantep'in 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32), tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra sokağa çıkıp rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı; kaçan Harun K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren Harun K. (32), sokağa çıkıp rastgele ateş açtı; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun K. (32), eşi Merve K. (27) ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeği alan Harun K., eşine ateş etti. Üç çocuk annesi Merve K. olay yerinde yaşamını yitirirken, Harun K. evden çıkarak bu kez sokakta rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği H.Ö. (53), Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) yaralandı.

Çevredekilerin silah seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Merve K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne Merve K.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sokakta rastgele ateş açtıktan sonra kaçan Harun K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
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