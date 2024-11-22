Gaziantep\'te Genç Kızlar Kuaförlük Kurslarıyla Hayallerine Yaklaşıyor

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Gaziantep'teki genç kızlar, en büyük hayalleri olan kendi iş yerini açmak için kadınlar için açılan kuaförlük kurslarında meslek öğreniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (GASMEK) bağlı merkezlerde ve sosyal tesislerde düzenlenen ücretsiz kadın kuaförlüğü ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açabiliyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kadın kuaförlüğü ve cilt bakım kurslarında kalifiye kadın kuaförleri yetiştiriliyor. Eğitmenler tarafından kursiyerlere saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ve cilt bakımı eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

Hem meslek öğreniyorlar hem sertifika alıyorlar

Kuaförlük ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar ve genç kızlar, ücretsiz kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak geleceğe güvenle bakabiliyorlar. Kursa katılan kadınlar ve genç kızlar, kursta aldıkları eğitimin ardından ise iş yeri açarak kendi işinin patronu oluyor. Kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar ve genç kızlar, kursta kuaför salonlarında uygulanan işlemlerin tamamını öğreniyor ve kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı buluyor. Kimi kursiyerler hobi olarak kursa gelmeyi tercih ederken, kimileri ise aldığı eğitimin ardından kendi iş yerlerini açarak meslek sahibi oluyor.

"Kursiyerlerimiz çocukluk hayallerini gerçekleşiyor"

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Güneş Bay, kadınların, özellikle de hayallerinin peşinden koşan genç kızların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kursiyerlerinin büyük bir çoğunluğunun hobi olarak kursa geldiğini daha sonra ise açtıkları iş yeri ile meslek sahibi olduğunu söyleyen Bay, "Bu kursta kuaförlük ve makyaj üzerine usta öğreticilik yapıyorum. Öğrencilerimiz bu kursa hem kendi hayallerini gerçekleştirmek için hem hobi amacıyla hem de moral bulmak için geliyorlar. Kursta makyaj ve saç bakımı üzerine eğitimler veriyoruz. Kızlarımız kursta bir taraftan eğitim görüyorlar bir taraftan da ders görürken eğleniyorlar. Kursumuzda aldıkları makyaj ve saç bakımı eğitimlerinden sonra ustalık sınavına görüp usta öğretici belgelerini alıp kendi iş yerlerini açıyorlar. Kursunu tamamlayanlar kuaförlerde de çalışabiliyorlar. Kendi iş yerlerini açan kursiyerlerimiz var. Kadınlar evde boş durmak yerine hem bu kursa gelerek eğitim görüyorlar hem de para iş yerlerini kurduklarında para kazanıyorlar. Bu şekilde geçimlerini sağlayanlar var" dedi.

"Hayalim olan mesleği öğrenmek ve yapmak için bu kursa geldim"

Hobi olarak başladığı kurs sonrasında iş yeri açmak istediğini belirten Kübra Hanım, "Benim birçok arkadaşım kuaförlük kursuna geliyordu. Ben de arkadaşlarımla birlikte bu kursa gelmek istedim. Zaten hep küçüklükten beri hayalimdi. Daha iyi yerlere gelmeyi istiyorum. Makyaj yapmayı seviyorum. Makyaj yaparak bütün sıkıntı ve stresi dağıtıyorum. Uzun bir süredir bu kursa geliyorum. Makyaj yapmayı öğrendim ve çok mutluyum. Kuaförlük çok severek yaptığım bir meslek" ifadelerini kullandı.

"Bize böyle bir imkan sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim"

Kursu tamamlayıp sertifikasını aldıktan sonra kendi işletmesini açmayı planlayan Esra Demir ise, "Ben 4-5 aydır GASMEK kursuna geliyorum. Kendimi geliştirmek için kuaförlük kursunda işin alt tabanını öğrendim. Bu kursu açtığı ve bize böyle bir imkan sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Hem ortamdan hem de kursta aldığım eğitimden çok memnunum"

Çocukluktan beri kadın kuaförü olmak istediğini belirten Buse Nur Engin de, "Birkaç arkadaşımın tavsiyesiyle bu kursa geldim. Kursun hem ortamından hem de kursta aldığım eğitimlerden dolayı çok memnunum. Hocamızın sayesinde güzel eğitimler alıyoruz. Kursumuz çok güzel geçiyor. Güzel bir ortam var. Bu kursu herkesi tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP