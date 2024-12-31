Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Gaziantep\'te İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Araban'da 400 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırılıyor, dayanışma kültürü güçleniyor.

31.12.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında her gün düzenli olarak 1 öğün sıcak yemek ve ekmek ilçede belirlenen 400 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından özellikle yaşlılar, engelliler ve maddi durumu yetersiz olan ailelere yönelik yemek yardımı projesi yürütülüyor. Hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ve personeller eşliğinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

Kaymakam Özgür İşçimen bu tür projelerle toplumdaki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Evlerinde ziyaret ettiği ihtiyaç sahiplerinin taleplerini de dinleyen Kaymakam Özgür İşçimen Vakıf Müdürü Orhan Behçet'e, ihtiyaç sahiplerimizin taleplerine göre sıcak yemek yapılması talimatı verdi.

Öksüz-yetim, engelli, hasta ve yaşlı kişilerin evlerine ulaştırılan sıcak yemeklerin, yardıma muhtaç kişilerin soğuk kış günlerinde içini ısıtan bir uygulama olduğunu belirten Kaymakam Özgür İşçimen, "Çok sayıda kişinin dua ettiği bu proje, benim de vicdanen en rahat olduğum projemizdir. İlçemizdeki öksüz-yetim, engelli, yaşlı yardıma muhtaç yalnız yaşayan yemek yapacak durumu olmayan vatandaşlarımıza, vakfımızın imkanları ile her gün üç çeşit sıcak yemek, haftada bir gün de et ve tavuk döner ile meyveden oluşan sıcak yemeklerimizi evlerine gönderiyoruz. Evde yaşayan kişi sayısına göre aşevimizde hijyen ortamda aşçı ve personellerimiz tarafından hazırlanmış her gün üç çeşit sıcak yemeği evlerinin kapısında kendilerine teslim ediyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin içini ısıtmaya devam edeceğiz"

400 aile ile başlattıkları projeyi ilerleyen zamanlarda arttıracaklarını aktaran Kaymakam İşçimen, "Aşçımız ve personellerimiz tarafından hazırlanan sıcak yemeklerimiz son derece lezzetli yapılmaktadır. 400 aile ile devam eden sıcak yemek uygulamamızı vakfımızın imkanlarınca ileriki zamanda arttırmayı planlıyorum. Sıcak yemek ikramımız ile devletimizin sıcak yüzünü ihtiyaç sahibi ailelerimize gösteriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Araban, Sağlık, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.