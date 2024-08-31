Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı kamerada

Gaziantep'te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı. Şahinbey ilçesinde gerçekleşen saldırı anı ve şüphelilerin silah ve motosikleti saklamaya çalıştıkları görüntüler kameralara yansıdı.

31.08.2024 22:13
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Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı kamerada

Pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Saldırı kameralara yansıdı

İş yerine yapılan silahlı saldırı anı ve sonrasında şahısların silah ve motosikleti saklamaya çalıştıkları görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Güncel, Son Dakika

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