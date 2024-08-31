Gaziantep'te iş yerine silahlı saldırı kamerada
Pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Saldırı kameralara yansıdı
İş yerine yapılan silahlı saldırı anı ve sonrasında şahısların silah ve motosikleti saklamaya çalıştıkları görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.
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