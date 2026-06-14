Gaziantep'te Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Gaziantep\'te Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 11:40
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı Gaziantep'te düzenlenen törenle anıldı.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü, Gaziantep'te düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gaziantep İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Altan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, kutlama mesajlarının okunması ve Jandarma Teşkilatının tarihine ilişkin bilgilendirme yapılmasıyla devam etti. Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Jandarma Teşkilatının 187 yıllık geçmişine vurgu yapılan törende, teşkilat mensuplarının yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi. Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından sona erdi.

Düzenlenen törene, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ahmet Altan, Albay Ahmet Oğlakçı ve Albay Mehmet Olcay Turan'ın yanı sıra çok sayıda jandarma personeli katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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