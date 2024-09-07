Gaziantep'te Jandarmadan Huzur Uygulaması - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarmadan Huzur Uygulaması

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı şok huzur-güven uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi ve 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

07.09.2024 15:41
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Gaziantep'te jandarmadan şok huzur-güven uygulaması

Uygulama 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerinin şok huzur-güven uygulamasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması yapıldı. Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan operasyona asayiş. narkotik, göçmen kaçakçılığı ve KOM unsurları olmak üzere toplam 18 tim katıldı.

İcra edilen şok huzur-güven uygulaması 125 gram kubar esrar, 35 gram skunk, 77 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 50 adet tabanca fişeği ele geçirilirken 17 bin 665 TL idari para cezası kesildi.

Uygulama çerçevesinde 45 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Gaziantep\'te Jandarmadan Huzur Uygulaması
Kaynak: İHA

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