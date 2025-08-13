Gaziantep'te Kadın Çiftçilerle Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Gaziantep'te Kadın Çiftçilerle Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor

Gaziantep\'te Kadın Çiftçilerle Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor
13.08.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilerle iş birliği yaparak ata tohumlarının korunmasını ve tekrar üretime kazandırılmasını hedefleyen bir projeye imza attı. 9 ilden 97 çeşit ata tohumu toplanarak oluşturulan gen bankası sayesinde, yerel çeşitlerin yok olmaması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Ata Tohumları Kadın Çiftçilerin Elinde Yeniden Yeşeriyor Projesi" ile tohumda dışa bağımlılığın azalması ve uluslararası alanda tohum başlığında rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

Uygulama aşamasında olan, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğindeki proje için Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Tarım Okulu'nda Yerel Tohum Gen Bankası oluşturuldu.

9 ilden 97 çeşit ata tohumu toplandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilden toplam 97 çeşit ticari öneme sahip ata tohumu oluşturulan gen bankasına alınırken bölgede faaliyet gösteren kadın üreticilerin eliyle çoğaltılıyor. Proje kapsamında yerel çeşit kaynaklarının toplanması, karakterize edilmesi, verim potansiyeli yüksek olanlarının doğrudan tescil ile üretime kazandırılması, yerinde korunması ve ıslah çalışmalarında kullanılarak mevcuttaki ticari çeşitlerin iyileştirilmesi sağlanacak.

Tohumların tescil çalışması da yürütülüyor

Toplanan çeşitlerin yüzde 90'ı tescilsiz ürün olduğundan Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından tescil çalışmaları da yürütülüyor. Yerel çeşitlerin, kaliteli, verimli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin ıslahında da kullanılması hedeflenirken seçilen ve istenilen iyi özelliklere sahip hatların ıslah programına aktarılacak, tohumların popülasyon özelliğini bozmadan çiftçiye geri kazandırılacak.

"Amacımız, bölgemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının gen bankamızda sürekliliğini sağlamaktır"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Güneydoğu'daki 9 ildeki ata tohumlarını gen bankamızda toplamaya başladık. Şu anda 97 çeşit gen bankamızda tohumumuz bulunmakta. Bu 97 çeşit tohumun 3 farklı lokasyonda çoğaltılmasını sağlamaktayız. Gelen tohumlar gen bankamıza özel paketlerde vakumlanarak tarihleriyle beraber stoklanıyor. Daha sonra da çiftçilerimize buradan dağıtım gerçekleştiriyoruz. Al götür, üret diyerek verdiğimiz tohumu tekrar çiftçilerimizden talep ediyoruz. Bunun sebebi gen bankımızdan verdiğimiz tohumların farklı çiftçilere de yayılmasını sağlamaktır. Burada 9 ilimiz mevcut. 9 ilimizdeki tüm çeşitleri bölgede bir teknik ekibimiz var. Bölgede bulduğumuz tüm ata tohumlarını gen bankamıza kazandırıyoruz. Amacımız, bölgemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumu ve yerel çeşitlerin gen bankamızda sürekliliğini sağlamaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Yerel Gaziantep'te Kadın Çiftçilerle Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor

Gaziantep'te Kadın Çiftçilerle Ata Tohumları Yeniden Canlanıyor
