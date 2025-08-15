Gaziantep'te Kadınlar Dünya Mutfağını Öğreniyor - Son Dakika
Gaziantep'te Kadınlar Dünya Mutfağını Öğreniyor

Gaziantep\'te Kadınlar Dünya Mutfağını Öğreniyor
15.08.2025 13:31  Güncelleme: 13:47
Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te açılan yiyecek içecek bölümü kursunda kadınlar, dünya mutfağına ait yemekleri öğreniyor. Kursta Türk, Gaziantep ve çeşitli dünya mutfaklarından yemek pişirme teknikleri öğretiliyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te kurulan atölyede açılan yiyecek içecek bölümü kursunda kadınlar, dünya mutfağına ait yemekleri öğreniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'nde 2019 yılında yiyecek içecek bölümü kursu açıldı. Yoğun ilgi gören kursta geleceğin aşçıları ve şefleri yetiştiriliyor.

Çeşitli kursların bulunduğu merkezde açılan yiyecek içecek bölümü kursunda çocuklara, gençlere ve kadınlara, Türk ve Gaziantep mutfağının yanı sıra dünya mutfağına ait yemeklerde öğretiliyor.

Çocukların, gençlerin ve kadınların mutfakta bir araya gelerek farklı kültürler ile yöresel yemeklerin yapımının öğrenmesinin hedeflendiği kursa katılan kursiyerler, Türk ve dünya mutfağına ait yemekleri yapmayı öğreniyor.

Kursa katılan kursiyerlere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri de kazandırılıyor. Kursta kurulan füzyon mutfakta ise kursiyerler, dünya mutfağından pişirme teknikleri ve soslarını öğrenerek, farklı ülkelere ait yemek kültürlerini aynı tabakta harmanlıyor.

Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra uygulama mutfağında yöresel Türk yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağına ait farklı lezzetleri deneyimleyerek mesleki tecrübe kazanıyor.

Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Yiyecek İçecek Bölümü Eğitmeni Bilgen Külekçi, füzyon mutfağında öğrencilere uluslararası mutfaklar konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Zengin Gaziantep mutfağının yanı sıra dünya mutfağına ait farklı lezzetleri füzyon mutfağında yapan kursiyerlerin kendilerini geliştirdiklerini belirten Külekçi, "GASMEK kurslarımızda amacımız yiyecek içecek hizmetleri bölümünün amacı yeniliklere açık olan tabaklar çıkarmak bu yüzden de en son füzyon mutfak kursumuzu açtık. Farklı dünya mutfaklarında pişirme teknikleri ve soslarla yeni tabaklar çıkarıp öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hem çeşit üretmeyi hedefliyoruz hem de öğrencilerimize Gaziantep mutfağı dışında klasik tarifler dışında farklı tariflerle gündeme ayak uydurarak farklı tabaklar çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Kursa katılan kursiyerler ise füzyon mutfağı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kurs sayesinde dünya mutfağını öğrendiklerini dile getirdiler.

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Oya Büyükuncu, füzyon mutfağında öğrendiği lezzetleri evde de yapmaya başladığını ve herkes tarafından beğenildiğini söyleyerek, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünya mutfağının inceliklerini öğrendikleri kursun çok güzel geçtiğini belirten Gülsüm Zengin, füzyon mutfak ile ilk defa tanıştığını ve kurstaki öğrendikleri lezzetlerin dikkat çekici olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, gaziantep, Türkiye, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kadınlar Dünya Mutfağını Öğreniyor - Son Dakika

Gaziantep'te Kadınlar Dünya Mutfağını Öğreniyor
