Gaziantep'te Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kadınlar Günü Yürüyüşü

09.03.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşitlik ve özgürlük mücadelesini vurguladı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep Demokratik Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Yeşilsu Meydanı'ndan Balıklı Meydanı'na yürüyerek, basın açıklaması yaptı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte kadınlar, Yeşilsu Meydanı'ndan Balıklı Meydanına yürüdü. Yürüyüşün ardından Gülfidan Özpolat basın açıklaması yaptı.

Özpolat, 8 Mart'ın kadınların emeğinin sömürülmesine, ayrımcılığa, baskıya ve şiddete karşı direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Biz kadınlar geçmişten bugüne emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi uğruna hayatını kaybeden, ayrımcılığa, şiddete ve sömürüye karşı sesini yükselten tüm kadınların mücadelesini selamlıyoruz" dedi.

Kadın emeğinin görünmez kılındığını vurgulayan Özpolat, kamusal bakım hizmetlerinin tasfiye edildiğini savunarak, "Bakımın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguluyor, kadınların 'fıtratının' bir parçası olduğu anlayışıyla ev içi emeğin kadınların omzuna yüklenmesine itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine ve cezasızlık politikalarına da dikkat çeken Özpolat, 2026 yılının ilk iki ayında 45 kadının öldürüldüğünü, 33 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Özpolat, "Cezasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle failler kadınlar için tehdit olmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve 6284 sayılı Kanun'un etkisiz hale getirilmesi kadınların yaşam hakkını tehdit ediyor" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Çağrısı

Açıklamada, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması çağrısı yapıldı. Ayrıca kadınların karar mekanizmalarında eşit temsilinin sağlanması, ücretsiz ve nitelikli kamu kreşlerinin açılması, barış politikalarının güçlendirilmesi ve kadınların yaşam alanlarının korunması talepleri dile getirildi.

Özpolat, kadınların dünyanın farklı bölgelerinde özgürlük ve eşitlik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Kadınların yaşamın her alanına eşit ve özgür katıldığı, gerçek anlamda demokrasinin ve barışın hakim olduğu bir ülke yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kadınlar olarak örgütlenerek, dayanışarak bu karanlığı aşacağız" dedi.

Basın açıklaması, "Yaşasın örgütlü kadın mücadelemiz" ve "Jin Jiyan Azadi" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Gaziantep, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 00:53:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.