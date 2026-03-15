Şahin\'den Kadir Gecesi mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan Ramazan ayının son günlerinin idrak edildiğini belirten Şahin, bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Zaman ve mekanlar, önemli hadiselerle değer kazanır. Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik ise insanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e gönderilmeye başlandığı bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli olduğu yüce kitabımızda müjdelenmiştir. Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi; derin bir tefekkür, samimi bir muhasebe ve gönüllerimizi arındırma fırsatıdır. Bu mübarek gece bizlere inanç ve ahlakı yeniden kuşanmayı, hayatımıza iyiliği, merhameti ve adaleti hakim kılmayı hatırlatan eşsiz bir imkandır. Bugün dünyamızın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar, krizler ve belirsizlikler; insanlığın barışa, merhamete ve dayanışmaya ne kadar muhtaç olduğunu bir kez daha göstermektedir. Kadir Gecesi'nin bizlere hatırlattığı en önemli değerlerden biri de tam olarak budur: Kırgınlıkların, dargınlıkların ve ayrışmaların yerine sevgi, hoşgörü ve kardeşliği hakim kılmak. Bu mübarek gece; yalnızca bireysel bir arınma değil, aynı zamanda toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini de hatırlatmaktadır. Türkiye olarak zor zamanlarda dayanışmanın gücünü defalarca göstermiş bir milletiz. Gaziantep olarak da paylaşmayı büyüten, ihtiyaç sahiplerini gözeten ve kardeşlik hukukunu her zaman canlı tutan bir şehir olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ramazan ayı boyunca kurulan gönül sofraları, ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli ve şehirde büyüyen dayanışma ruhu; Kadir Gecesi'nin bizlere öğrettiği merhamet ve paylaşma anlayışının en güzel yansımalarıdır. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını, gönüllerimizin huzurla dolmasını ve insanlık için barış, güven ve kardeşlik kapılarının aralanmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, kıymetli Gaziantepli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP