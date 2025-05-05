Gaziantep'te Konut Hamlesi: Yeni Etaplarla 3 Bin Aile Daha Ev Sahibi Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Konut Hamlesi: Yeni Etaplarla 3 Bin Aile Daha Ev Sahibi Olacak

Gaziantep\'te Konut Hamlesi: Yeni Etaplarla 3 Bin Aile Daha Ev Sahibi Olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla başlatılan konut projeleri hızla ilerliyor. Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de yeni etapların inşaatları devam ederken, binlerce aile ev sahibi olmaya devam ediyor.

05.05.2025 15:02  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlattığı konut hamlesi, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla devam ediyor. Kentin artan konut ihtiyacına yönelik çözümler sunan projeler kapsamında binlerce aile ev sahibi oldu, yeni etaplarla birlikte bu sayı daha da artacak.

Modern yaşam alanlarının yer aldığı Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yeni etaplar için geri sayım başlarken, tamamlanan projelerle çok sayıda aile evine kavuştu.

Kuzeyşehir 1'inci Etap kapsamında 387 daire teslim edilerek tapu işlemleri tamamlandı. Güneyşehir 1'inci Etap'ta ise 500 konut sahiplerini buldu. Tapu teslim süreçleri bu etapta devam ediyor.

Güneyşehir 2'nci ve 3'üncü Etap projelerinde toplam 2 bin konutun inşaatı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, konutlar modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte yeni sahiplerine teslim edilecek. Her iki etabın da Haziran 2026'da teslim edilmesi planlanıyor.

Kuzeyşehir 4'üncü etap için geri sayım başladı

Yeni projelerde ilk durak, Kuzeyşehir 4'üncü Etap. Toplam bin konut için başvurular 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi 22 Mayıs'ta gerçekleşecek, hak sahipleri ise 1-5 Haziran arasında sözleşmelerini imzalayacak. Projenin 24 ayda tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeni etaplarla binlerce aile daha ev sahibi olacak

Kuzeyşehir 5'inci Etap ve Güneyşehir 6'ncı Etap projeleri için de başvuru takvimi netleşti. Buna göre, Kuzeyşehir 5'inci Etap başvuruları 1-15 Ağustos 2025'te, Güneyşehir 6'ncı Etap başvuruları ise 1-15 Kasım 2025'te alınacak. Her iki projede de 1000'er konut inşa edilecek.

Üç yeni etapta yapılacak 3 bin konutla birlikte Gaziantep'te konut ihtiyacına yönelik yatırımlar aralıksız sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Konut Hamlesi: Yeni Etaplarla 3 Bin Aile Daha Ev Sahibi Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:44:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Konut Hamlesi: Yeni Etaplarla 3 Bin Aile Daha Ev Sahibi Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.