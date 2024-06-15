Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk

Gaziantep'teki kurban pazarlarında Arefe günü yoğunluk had safhaya çıktı. Besiciler ve vatandaşlar arasında yapılan sıkı pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Alıcılar ve satıcılar, piyasanın ve kurbanlıkların geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti.

15.06.2024 15:03
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Gaziantep'te kurban pazarlarındaki yoğunluk Arefe günü had safhaya çıktı. Kurban satmak isteyen besiciler ile kurban almak isteyen vatandaşların sıkı pazarlıkları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı arefesinde Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk had safhaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren il dışından ve ilçelerden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi fiyata satmak için çaba harcadı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı Gaziantep'teki canlı hayvan pazarlarında alıcılar ve satıcılar geçen yıllara göre piyasanın ve kurbanlıkların daha iyi olduğunu ifade etti.

"Kurbanlığımızı 220 TL'den 67 kilogramlık aldık"

Arefe günü pazara gelerek kurbanlığını aldığını söyleyen Ömer Dağ isimli vatandaş, "Kurbanlığımızı 220 TL'den 67 kilogramlık aldık. Kurban Bayramı Allah'ın bizlere verdiği mübarek bir bayram. Biz de Allah'tan gelen rızıkla kurbanımızı aldık ve evde veya kesimhanede keseceğiz" dedi.

"Geçen sene mal sahipleri yüksek yüksek uçtular ama bu sene yerli yerinde"

Beğendiği kurbanlığı 12 bin 500 liraya aldığını söyleyen Baran Kemer, "Kurbanımızı aldık. 215 TL'den anlaştık. Toplam bana 12 bin 400 TL'ye mal oldu. Bu sene piyasa çok değişik ama geçen seneki gibi değil. Geçen sene mal sahipleri yüksek yüksek uçtular ama bu sene yerli yerinde. Bu sene daha stabil. İnşallah yarın namazdan hemen sonra keseceğiz" ifadelerini kullandı.

"20 tane küçükbaş hayvan getirdik, elimde 5 tane kaldı"

Getirdiği kurbanlıkların çok büyük bir kısmını sattığını belirten besici Mehmet Salih Eryoldaş, "20 tane küçükbaş hayvan getirdik. Şuan elimde 5 tane kaldı. Allah bereket versin iyi satış yaptık. Ortalama fiyatlar 220 ila 200 TL arasında satıyoruz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin" şeklinde konuştu.

"60 tane büyükbaş hayvandan sadece 5 tane kaldı"

Ahmet Köroğlu isimli besici ise 55 tane büyükbaş kurbanlık sattığını vurgulayarak, "Elimizdeki 60 tane büyükbaş hayvandan sadece 5 tane kaldı. Alıcılar zorlansa da piyasa bize göre iyi. Fiyatlar 220 ila 200 TL arasında değişiyor. Vatandaş para verirken zorlanıyor. Her hayvan 100 bin TL'den aşağı olmuyor. Milletimiz alırken zorlanıyor. Yıllarca besledik. Emeğimizin karşılığını aldık ama alıcılar zorlanıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika

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