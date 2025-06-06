Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk

Gaziantep\'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk
06.06.2025 10:23  Güncelleme: 10:34
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gaziantep'teki hayvan pazarlarında vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık almak için yoğun pazarlık yaptı. Besiciler, bu yıl satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Gaziantep'te bayramın ilk günü hayvan pazarlarında yoğunluk artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık almak için sıkı pazarlık yaptı.

Kurbanlık hayvan almayı bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, bayram namazı sonrası soluğu belediyelerce belirlenen noktalardaki hayvan pazarlarında aldı. Vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık almak için sıkı pazarlık yaptı. Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurbanlık pazarına Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden getirilen kurbanlıklar, bayramın ilk gününde de satışa sunuldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü pazarlarda insan seli

Sabahın erken saatlerinden itibaren hayvan satış noktaları dolup taşarken, uygun fiyata kurbanlık bulmak isteyen vatandaşlar ile hayvanını elden çıkarmaya çalışan besiciler arasında kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Pazara gelen vatandaşlar, daha düşük fiyata kurbanlık almak için geleneksel "kol kırma" yöntemiyle fiyatı aşağı çekmeye çalışırken, uzlaşma sağlanamadığında devreye tecrübeli arabulucular girdi.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 13 bin TL'den başlıyor

Hayvan pazarlarında 13 bin TL'den başlayan, cinsine ve ağırlığına göre fiyatı 23 bine kadar yükselen kurbanlıklarını bitiren besiciler, çadırlarına "bitti" afişi astı.

Kentin çeşitli alanlarına kurulan hayvan pazarlarına bayram öncesi kurbanlıklarını getiren hayvan yetiştiricileri bu yıl satışlardan memnun olduklarını belirterek, ellerinde kalan son hayvanlarını da tüketmek için bayramın ilk günü de gün boyunca pazarda olacaklarını dile getirdi. Vatandaşlar ise kurban ibadetini yerine getirmek için bütçelerine uygun kurbanlıkları tercih ettiklerini ve bayramın ilk günü daha uygun fiyata kurbanlık almak için pazara geldiklerini belirtti.

"Bu sene satışlar güzel geçti"

Kurban Bayramı için Adıyaman'ın Besni ilçesinden getirdiği 70 adet küçükbaş kurbanlıkların hepsini sattığını belirten besici Ali Güzel, "Bu sene kurbanlık hayvanlarımızın kilosunu 240-250 arasında sattık. 70 küçükbaş kurbanlık getirdim, hepsini de sattım. Bu sene satışlar güzel geçti. Artık memlekete döneceğiz" dedi.

"Getirdiğim 100 adet küçükbaş kurbanlıkların hepsini sattım"

Bu yıl kurban sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Vedat Türkeri de, "Bu sene pazara Adıyaman'ın Besni ilçesinden Van beyazı kurbanlık getirdim. Kurbanlık hayvan fiyatlarının piyasası 240 liraydı. Maliyetler çok yüksek olmasına rağmen yine de çok şükür kurbanlıkları satabildik. 100 adet küçükbaş kurbanlık getirdim, çok şükür uygun fiyattan sattık. İstediğimiz fiyata gitmese de çok şükür elimizde hayvan kalmadı. Herkesin kurbanlık hayvanlarını teslim edip memleketimize döneceğiz" diye konuştu.

"Kurban ibadetimizi yerine getirdik"

Kurban ibadetini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu belirten vatandaşlardan Yunus Bakırtaş ise, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Dün kurbanlığımızı ayırdık. Bugün de kurbanlığımızı evimize götürmek için geldik. Allah kurban kesenlerin ibadetlerini kabul etsin, kesemeyen kardeşlerimize de kesmeyi nasip eylesin. Kurbanlık fiyatı için 240 lira istendi, pazarlık yaptık ve 237 liradan aldım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Kurban Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika

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