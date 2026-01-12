Gaziantep Büyükşehir, beklenen yoğun yağışa karşı önlem aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Ocak tarihine ilişkin kuvvetli yağış uyarısı kapsamında şehir genelinde gerekli önlemleri aldı. Meteorolojik verilere göre kentte yağış miktarının belirli saat aralıklarında yoğunlaştığı tespit edildi. Bu doğrultuda şehir genelinde 811 personel, 186 araç ve 170 adet su tahliye ekipmanı ile kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Bu süreçte GASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapıyor.

Meteorolojinin kuvvetli yağış tahmininin ardından, yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezinde akıllı trafik yönetim sistemi ve şehir genelindeki canlı kamera ağı üzerinden tüm kritik noktalar anlık olarak takip altına alındı. Saatlik yağış miktarları, yoğunluk verileri ve su birikimi riskleri sistem üzerinden analiz edilerek ekiplerin sahaya yönlendirilmesi sağlandı. Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarında su seviyeleri anlık olarak izlenirken, doluluk oranları ve debi değişimleri yapay zeka destekli sistemler üzerinden takip ediliyor.

Fatma Şahin, saha ve merkezlerde inceleme yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gece saatlerinde ve günün ilk saatlerinde çalışmaları sahada ve merkezlerde takip ederek sürece ilişkin anlık bilgilendirme aldı.

Başkan Fatma Şahin su yönetiminin altın yönetimi kadar önemli olduğunu belirterek, "Eğer iyi yönetilmezse bölgede su krizleri derinleşecek, su savaşları başlayacak. Bizim yaptığımız şey öngörmek, tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tabii tedbiri nasıl alıyoruz? Tedbiri teknolojiyle alıyoruz. Yetişmiş insan gücüyle alıyoruz. Makine ekipmanla alıyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu yenilenme bize büyüyen şehrin irileşmeden sağlıklı büyümesini sağlıyor. Sürekli eksiklerimizi tamamlamaya, yanlışlarımızı düzelterek kendimizi yetiştirerek şehri bu olağanüstü durumlarda dirençli şehir haline getirmek için teknik arkadaşlarla büyük bir gayret göstermiyoruz" açıklamasında bulundu.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, "Şehrimizde yağan tüm yağmur, yağmursuyu hattıyla birlikte çok düzgün bir şekilde toplanıyor. Daha sonra da Doğanpınar Barajımız'da düzenli bir su toplamayla tarımsal sulama olarak kullanılmak üzere toplanıyor. 2014 öncesinde Gaziantep'te atık suların arıtılması oranı yüzde yetmiş dörttü. Yaptığımız yeni yatırımlarda yüzde doksan beş seviyesine geçtik. Şu an devam eden Kuzeyşehir, İslahiye Atıksu Arıtma Tesislerimizle de bu oranı yüzde doksan dokuza getireceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, şehir merkezinde ulaşımın aksamaması ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla riskli olarak değerlendirilen noktalarda tedbirlerini artırdı. Sahada mazgal temizliği, yağmursuyu tahliye ve yol güvenliği çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Geçen yıl yapılan yağmur suyu imalatları etkisini gösteriyor

Geçen yıl şehir genelinde hayata geçirilen yağmur suyu imalatları ve altyapı güçlendirme uygulamaları, bu yıl yaşanan yoğun yağışlarda somut fayda sağladı. Yağmur suyu hatları, mazgal bağlantıları ile suyun kontrollü şekilde tahliyesi sağlanırken, ani su birikintileri ve taşkın riski büyük ölçüde önlendi.

Ayrıca Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı gibi yapımı süren ve trafik akışı yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi üzerinden yönetilen bölgelerde de anlık takip sayesinde yerelde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

GASKİ altyapı yatırımlarıyla riski azalttı

GASKİ Genel Müdürlüğü, değişen iklim şartları doğrultusunda şehir genelinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla son yıllarda önemli altyapı çalışmalarını hayata geçirdi. Bu kapsamda Çimento Kavşağı, Diş Hekimliği Fakültesi, Çağdaş Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada toplam 20 kilometre yağmur suyu hattı döşendi.

Yağmur suyu ızgaraları düzenli olarak temizlenirken, dereler ve riskli noktalar kamera üzerinden sürekli takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ekipler sahaya yönlendirilerek olumsuzlukların önüne geçiliyor. - GAZİANTEP