Gaziantep\'te Mardinlilerin buluşma adresi MAREV

Gaziantep'te yaşayan Mardinliler, Ramazan Bayramı nedeniyle MAREV hizmet binasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim Dayanışma Vakfı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Gaziantep'te yaşayan Mardinliler bir araya gelerek bayramlaştı. Günün erken saatlerinden itibaren bayramlaşma törenine büyük katılım sağlayan Mardinliler Gaziantep merkezinde bulunan vakıf binasını doldurdu. Düzenlenen törene Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Mardinli Sanayici ve İş Adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Av. M. Rıdvan Bekiroğlu'nun yanı sıra Mardinli sanayici ve iş adamlarıyla Gaziantep'te yaşanan ve kendi sektörlerinde önemli başarılara imza atan Mardinliler de katıldı.

MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ve Mardinli Sanayici İş Adamı Mahsum Altunkaya yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yaparken doğdukları kent kadar yaşadıkları kentlere ve Türkiye'ye hizmet etmenin önemine değinerek bayramın dünya barışına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Ramazan ayının önemine dikkat çeken Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir yaptığı konuşmasında Türkiye, bölge ve dünya gündemini değerlendirerek İslam aleminin her zamankinden çok birbirine kenetlenmesi ve herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini vurguladı.

"Ülkemize, doğduğumuz ve yaşadığımız kentlere hizmet etmeye devam etmeye devam edeceğiz"

Mardinli sanayici ve iş adamı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Sizlerle birlikte doğduğumuz kentin gelişimine büyük destek ve katkılar sağlarken, yaşadığımız şehirlerin de ekonomisine ve gelişimine büyük özverilerle destek sunmaya, yüksek katma değerler oluşturarak faydalar sağlamaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve gayretle gerek yaşadığımız kentlere gerekse doğup büyüdüğümüz kentimiz olan Mardin'e her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Mardinli olmak hepimiz için önemli bir ayrıcalıktır. Vakfımız eğitim ve dayanışma yönünden üstlendiği misyonu başarıyla sürdürürken bundan sonra da bizler Mardinli sanayici ve iş adamları olarak vakfımızın üstlendiği bu zorlu misyonu daha büyük kitlelere ulaştırması için ne gerekirse yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, dayanışma ve yardımlaşmamızın artması için önemli bir fırsattır. Hepinizin bayramını kutluyor sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

"Önceliğimiz eğitim olmaya devam edecektir"

MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan ise, "Değerli dostlarım, çok şükür bugün sizlerle kucaklaşma, dertleşme, sohbet etme ve bayramlaşma fırsatı bulduk. Vakfımız bu süreçte üstlendiği misyonu yerine getirmek için amaçlarına uygun olarak diğer faaliyetlerini sürdürdü. Birlik ve beraberliğimizi arttırmak, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde birçok çalışmamıza devam ettik. Bundan sonraki süreçte de yine sizlerle kucaklaşarak, sürekli istişare ederek, yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Elbette her zaman olduğu gibi bütün önceliğimiz gençlerimizin nitelikli eğitimi olmaya devam edecektir. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

MAREV'de düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından gündemle ilgili konular masaya yatırılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP