Gaziantep'te Okul Servisi Denetimi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince okul çevrelerinde icra edilen huzur-güven uygulamasında 130 okul servisi ile sürücüsü denetlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile adli makamların koordinesinde okul çevresi güvenliği ile okul servis araçlarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde "Okul Servis Araçları ile Okul Önü ve Çevrelerinin Denetimi" mottosuyla servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

Yapılan uygulama ile 130 servis aracı ve sürücüsü sorgulanarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - GAZİANTEP