Gaziantep\'te Orta Fırat Bölgesi Araştırma ve Eğitim Merkezi Kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Gazi şehir ve çevresini kapsayan Orta Fırat Bölgesi Araştırma ve Eğitim Merkezi için çalışmalar başlıyor.

Orta Fırat Bölgesi'nde kültürel ve çevresel mirası koruyarak gelecek nesillere aktaran, disiplinler arası ve toplum temelli bir merkez hedefiyle yapılacak proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde bir araya geldi.

Orta Fırat Bölgesi'nin; kültürü, tarihi, arkeolojisi konularında disiplinler arası araştırma ve eğitim çalışmaları yapmayı hedefleyen merkez; sosyal bilimler, beşeri bilimler, temel bilimler ve doğa bilimleri alanlarında bölgeyi merkeze alan araştırma ve akademik çalışmalar gerçekleştirecek. Bölgede yürütülen benzer çalışmalara öncülük ederek destek sağlayacak merkez, ulusal ve uluslararası birimlerle de eşgüdüm içinde çalışacak.

Arkeolojik miras, kültürel değerler, sürdürülebilirlik ve bölgesel kalkınma alanlarında faaliyet gösterecek merkez, diğer kurumlarla birlikte farklı disiplinleri ortaklaştırarak ilerleyecek.

Kurulacak merkez, zengin arkeolojik mirasının yanı sıra kültürel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği de kapsayacak. Bölgede doğal kaynakların dengeli kullanımı, geri dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapacak olan merkez, aynı zamanda bölgedeki kuş göç rotaları ve doğa araştırmalarına da ev sahipliği yaparak bilimsel çalışmalara destek olacak. Vatandaşların bilgilendirilmesini hedefleyen çok yönlü eğitim ve farkındalık faaliyetlerine de imza atacak. - GAZİANTEP