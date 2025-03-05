Gaziantep\'te Ramazan\'da Kitap Satışı Artıyor

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Gaziantep'te Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların satışında artış meydana geldi.

Ramazan ayı, tüm İslam alemi için ayrı bir önem taşıyor. Oruç, teravih ve indirilen hatimler ile manevi bir atmosferin yaşandığı bu ayda, 7'den 70'e herkes Kur'an-ı Kerim ile daha fazla hemhal oluyor. Kur'an ayı olan Ramazan ayında manevi iklime doğru yolculuk etmek isteyen vatandaşlar, özellikle bu ayda Kur'an-ı Kerim, rahle, dini kitaplar, hurma ve zemzem suyuna rağbet gösteriyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tutulan oruç, kılınan teravih namazı ve yapılan hatimler ile manevi bir atmosfer yaşanırken, vatandaşlar bu ayda dini kitaplara ve eşyalara yoğun ilgi gösteriyor.

Diğer aylara göre Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e olan talepte ciddi bir artışın olduğuna dikkat çeken Kitapevi işletmecisi Bahattin Esen, "Mübarek Ramazan ayı tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan ayı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplara rağbet var. Özellikle Ramazan ayı ve oruç ile ilgili kitaplar ilgi görüyor. Ramazan ayının faydaları, Ramazan ayını nasıl geçirmemiz gerekiyor ve Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz, Peygamber efendimiz Ramazan ayını nasıl geçirmiş ve benzeri kitaplar bizden yoğun şekilde isteniyor. Biz de istenen kitapları temin ediyoruz. İnsanlar Ramazan ayını dolu dolu geçirmek için çabalıyor, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine 30 cüz şeklinde olan Kur'an-ı Kerim'e talep var. Yaşlılar ve mukabeleye giden vatandaşlarımız 30 cüz şeklindeki Kur'an-ı Kerimleri istiyor" dedi.

Ramazan ayında en çok Kur'an-ı Kerim'in tercih edildiğini söyleyen Bilal Gümüş isimli vatandaş ise "Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayı olması nedeniyle Müslümanların ve insanların en yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile muhatap olma ayıdır. Fıkıh, hadis ve buna benzer dini kitaplarda yoğun bir şekilde talep gelmektedir. Ramazan ayını dolu dolu geçirmek isteyen ve bu mübarek aydan en iyi şekilde faydalanmak isteyenler Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri ile haşir neşir olma çabası içindeler" diye konuştu. - GAZİANTEP