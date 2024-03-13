Gaziantep'te Ramazan sokağı dolu dolu - Son Dakika
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Gaziantep'te Ramazan sokağı dolu dolu

Gaziantep\'te Ramazan sokağı dolu dolu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı ile Ramazan ayı dolu dolu geçiyor.

13.03.2024 14:04  Güncelleme: 14:10
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı ile Ramazan ayı dolu dolu geçiyor.

Festival Park alanında Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant ve çadırlarla eski Ramazanlar yaşatılıyor. Ramazan Sokağı'nda kurulan 90 stantta yiyecek, içecek, el işi ürünleri satışları yapılırken sokak içerisinde her gün animatör ve palyaçolar çocukları eğlendirecek, haftanın belirli günleri ise semazen gösterileri yapılacak. Bu sene de Ramazan Sokağı'nda tiyatro gösterileri hem küçükleri hem büyükleri güldürecek. Çeled Uşaglar ekibi, oyuncu Orhan Uslu'nun liderliğinde sahne alacak.

Nurullah Genç iftar sofralarına Gaziantep'ten konuk olacak

TVNET'te iftar öncesinde konuklarıyla eski Ramazanların anlatılacağı ve mübarek ayın öneminin konu alınacağı "Nurullah Genç ile Bir Başka Ramazan İftar" her gün Ramazan Sokağı'ndan canlı izlenebilecek. Ayrıca Mehmet Rutkay Açıkgöz'ün sunduğu "Mehmet Rutkay Açıgköz ile Bir Başka Ramazan Sahur" da Ramazan Sokağı'nda olacak. Bu iki program hem TVNET Kanalı'ndan hem de Medeniyet Şehri Youtube Kanalı'nda ortak canlı yayınlanacak.

Medeniyet Şehri kanalında ise her gün iftardan sonra Yusuf Muratoğulları ile Ramazan Söyleşileri canlı yayını olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Ramazan sokağı dolu dolu - Son Dakika

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