Gaziantep\'te Ramazan Sokağı Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, dolu dolu etkinlikleri ve nostaljik atmosferiyle vatandaşlardan tam not aldı. Festivaller Parkı'nda kurulan stantlar, eğlenceli aktiviteler ve kültürel etkinlikler, Ramazan'ın ruhunu yaşatırken ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.

Her gün saat 17.00'de kapılarını açan Ramazan Sokağı, gece 00.00'a kadar süren etkinliklerle kentin buluşma noktası haline geldi. Festival Parkı yanındaki iftar çadırında oruçlarını açan vatandaşlar, ardından etkinlik alanına geçerek akşamlarını renklendiriyor.

Alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşiler ve tasavvufi konserler, ziyaretçilere Ramazan'ın manevi atmosferini hissettiriyor. Katılımcılar, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, sahne etkinlikleriyle de huzurlu bir akşam geçiriyor.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca çocuklara özel aktiviteler de büyük ilgi görüyor. Okçuluk, değerler eğitimi atölyesi, akıl ve zeka oyunları, at biniciliği ve çömlek yapımı gibi etkinlikler, hem eğitici hem eğlenceli bir deneyim sunuyor. Geleneksel panayır havasında düzenlenen alanda, Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu da sahnelenerek eski Ramazan gelenekleri yaşatılıyor. Ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi için lunapark alanı da hizmet veriyor.

Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri, etkinliklerin Ramazan ruhunu yansıttığını belirterek, gastronomi ile geleneksel atmosferin harmanlandığını ifade etti.

Ailesiyle birlikte Ramazan Sokağı'na gelen Ahmet Faruk Çetil, "Bu sene, geçen sene, ondan önceki seneler de dahil her zaman burası güzel. Her sene düzgün bir şekilde güzel bir organizasyon var" diyerek etkinliklerin her yıl büyük bir titizlikle hazırlandığını vurguladı.

Avukat İbrahim Halil Kaya ise atmosferin etkileyici olduğunu belirterek, "Havanın soğuk olmasına rağmen önlem alınması çok güzel bir öngörü benim kanaatimce. Mutlu olduk. Gayet güzel, ailecek gezebileceğimiz bir ortam. Ramazan Sokağı bizi çocukluğumuza götürdü" ifadelerini kullandı.

Ebeveynleriyle etkinlik alanını ziyaret eden 13 yaşındaki Mustafa Emir Yılmaz da etkinlikleri beğendiğini dile getirerek, "Çok iyi buldum. Genç yaşlı fark etmeden herkes katılım sağlayabiliyor. Gastronomi ve eğlence olarak iyi bir Ramazan Sokağı olmuş" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler, vatandaşlara hem manevi hem de kültürel anlamda unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. - GAZİANTEP