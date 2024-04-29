Gaziantep'te rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu - Son Dakika
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Gaziantep'te rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu ve bazı evlerde hasar meydana geldi. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlenirken uçan çatılar çevredeki binalara zarar verdi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

29.04.2024 13:27
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Gaziantep'te etkili olan rüzgar bir evin çatısını uçurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin çatısı uçtu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçarken, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlenirken kuvvetli rüzgardan dolayı uçan çatılar çevredeki binalarla zarar verdi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep\'te rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Kaynak: İHA

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