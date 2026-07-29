Gaziantep'te Sıcaklara Rağmen Lahmacun Ustaları Çalışıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Sıcaklara Rağmen Lahmacun Ustaları Çalışıyor

Gaziantep\'te Sıcaklara Rağmen Lahmacun Ustaları Çalışıyor
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Gaziantep'te sıcak hava altında çalışan lahmacun ustaları, işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Gaziantep'te kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltırken, taş fırınların başında çalışan lahmacun ve pide ustaları ise sıcak havaya ve yanan ocağa rağmen işlerini aksatmıyor. Ocağın önünde 60 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen mesaisini sürdüren usta Hakan Yanar, günlük ortalama 800 ile bin adet lahmacun pişirdiklerini ifade etti.

Gaziantep'te yaz sıcakları hayatı olumsuz etkilese de taş fırın başındaki usta Hakan Yanar, sıcak havaya ve yanan ocağa rağmen işlerini aksatmıyor. Dışarıda termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, taş fırınlardan yükselen yoğun ısıyla birlikte çalışma ortamı çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Buna rağmen lahmacun ve pide ustası Yanar, günün ilk ışıklarıyla başladığı mesaisine akşam saatlerine kadar aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında serin ortamlara yönelen birçok kişinin aksine, usta Yanar, gün boyu fırının başında ter döküyor. Hamur açan, iç harcı hazırlayan ve lahmacunları peş peşe taş fırına süren usta Yanar, artan sıcaklığa rağmen siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

"Biz sıcak havaya alıştık"

Sıcak havaların kendilerini etkilemediğini ifade eden usta Turgay Çelik, "Biz 7-8 yaşından beri lahmacun ustası olarak çalışıyorum. Başka bir iş yapmadım. Bu mesleğin içine çekirdekten girdik, çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Yaz aylarında çalışmak elbette daha zor oluyor. Ama biz sıcak havaya alıştık. Bu iş bizim ekmeğimiz. Yazı, kışı yok. Her mevsim aynı özenle ve aynı kaliteyle çalışmaya gayret ediyoruz. Dışarıda hava 40 derece olduğunda ocak başında sıcaklık 50-60 dereceyi buluyor. Ekmek yaklaşık 300 derecede pişiyor, lahmacun ise 150-200 derece arasında pişiyor. Ocağın sıcaklığı ister istemez bize de yansıyor. Ama işimizi sevdiğimiz için bu zorluklara katlanıyoruz. İnsanların bizi tercih etmesi de en büyük mutluluğumuz" dedi.

"7-8 yaşından beri bu işi yaptığım için çok fazla etkilenmiyorum"

Çocuk yaşlardan beri ocak başında olduğunu söyleyen usta Hakan Yanar, "7-8 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Pide ve lahmacun ustasıyım. Yaz aylarında ocağın başında çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Dışarıda hava 40 dereceyse, ocağın karşısında çok daha yüksek sıcaklıklara maruz kalıyoruz. Ama buna rağmen işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Bir mesleği sevmeden yaparsanız başarılı olamazsınız. Kaliteli iş de ortaya çıkmaz. Ben çocukluğumdan beri ekmek ve lahmacun yapmayı hayal ediyordum. Bugün o hayalimi gerçekleştirdim. Sıcağa artık alıştık. Çocukluktan beri bu işi yaptığım için çok fazla etkilenmiyorum. Ama özellikle pazar günleri işler yoğun olduğunda sıcakla mücadele etmek daha da zorlaşıyor. İçeride klima ve vantilatör olmasına rağmen bazen yeterli olmuyor. Günde yaklaşık 800-900 lahmacun pişiriyoruz. Zor bir iş ama alıştık ve severek yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Sıcaklara Rağmen Lahmacun Ustaları Çalışıyor - Son Dakika

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