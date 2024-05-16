Gaziantep\'te Sosyal Güvenlik Haftası\'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi

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Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

"Sosyal güvenlik insanları sosyal risklere karşı kayıt altına alan bir sistemdir"

Törenden sonra konuşan Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, "2009'dan beri 16 Mayısı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanır. Tabii bu haftanın amacı insanlara sosyal güvenlik bilincini anlatmak ve bilgilendirmektir. Kayıt dışıyla mücadele etmektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun 1'inci amacı insanları sosyal güvenlik kapsamına almak. Özellikle kayıt dışı ülkelerde çok büyük bir problem. Sadece çalışanların kayıt dışılığı anlamında değil ekonomik anlamda ve vergi anlamında da kayıt altına alındığı zaman düzen olur. Aynı zamanda gelir dağılımını da adalet olur. İnsanların huzurlu yaşayabilmeleri için bu kurallara uyması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumunun da kendine göre çıkardığı kanunlar var. Bu kanunlara herkes uyduğu zaman herkes rahat eder. Uyulmadığı zaman ise zarar eder. Örneğin bir kişiyi sigortalı yaptığı zaman belli bir maliyeti var. Fakat kayıt dışı yakalandığı zaman ise bu maliyetin 10 katı zararı olur. Sosyal güvenlik insanları sosyal risklere karşı kayıt altına alan bir sistemdir. Bu riskler ise; iş kazası, yaşlanma ve hastalık gibi nedenler. Kayıtlı çalıştığı zaman bütün bu risklerden korunmuş oluyor. Bizim Sosyal Güvenlik kutlama amaçlarımızdan biride budur" diye konuştu. - GAZİANTEP