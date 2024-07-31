Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Robs Demiri ve Aydınlatma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Robs Demiri ve Aydınlatma Eğitimi Verildi

Gaziantep\'te Traktör Sürücülerine Robs Demiri ve Aydınlatma Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Oğuzeli ilçesinde 60 traktör sürücüsüne robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitim sonrası traktör sürücülerine 60 adet reflektör dağıtılarak reflektör kullanımı farkındalığı sağlandı.

31.07.2024 09:24
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 60 traktör sürücüsüne robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, güvenli tarım kapsamında Oğuzeli ilçesinde 60 traktör sürücüsüne eğitim verdi. Eğimde traktör sürücüleri robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında bilgilendirdi. Eğitim sonrası traktör sürücülerine 60 adet reflektör dağıtımı yapılarak reflektör kullanımı farkındalığının sağlanması amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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