Gaziantep\'te Ulaşımda Yapay Zeka Dönüşümü Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi belediye uygulamaları kapsamında ulaşımda akıllı dönüşümde yapay zekayı kullanmaya başlıyor.

Hazırlanan Ulaşım Master Planı kapsamında yatırımlarını ve projelerini sistematik bir şekilde hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı son 10 yılda nüfus ve araç sayısı artan kentte akıllı ulaşım uygulamalarını Gazi şehirlilerin hizmetine sunuyor. Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi Planı Projesi (GAUS) kapsamında Gaziantep Büyükşehir, yapay zeka tabanlı trafik sinyal kontrol sistemine geçerek trafikte dijital dönüşümü tamamlıyor.

Kavşaklarda sensör ve sinyalizasyon çalışmalarıyla canlı veri akışı sağlanıyor

Çalışmalar kapsamında şehir genelinde 23 kavşak, yapay zeka tabanlı adaptif sistemlerle yönetilerek trafik yoğunluğuna göre sinyal süreleri otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca 199 kavşakta yarı dinamik sinyalizasyon sistemi ile anlık trafik takibi yapılarak doğrudan müdahalelerde bulunulabiliyor. Toplam 434 kavşaktan ise merkeze canlı veri akışı sağlanıyor.

Trafiğe yenilikçi dokunuş

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehir genelinde kurulan 140 bluesis noktası, araçların yönü ve ortalama hız verilerini analiz ederek flowing car data üretiyor. Bu veriler, Değişken Mesaj Sistemleri (VMS) üzerinden sürücülere doğru yönlendirme bilgisi olarak aktarılıyor. Kentte yoğun alanlarda, sistem park yönetimi ve trafik düzenlemelerinde etkin rol oynuyor. İl genelinde kurulan VMS panoları, sürücülere anlık trafik durumu, yön bilgisi ve meteorolojik uyarılar sunuyor. İlçelere de uygulanmaya başlayan sistemle trafik, daha bilinçli ve kontrollü şekilde yönlendiriliyor.

Gaziantep'te araç trafiğini daha akıcı ve verimli hale getirmek amacıyla uygulanan Yeşil Dalga Sistemi, 25 ana arterde 75 kavşağı kapsayacak şekilde uygulanıyor. Bu sistem sayesinde araçlar, belirli bir hızda ilerlediklerinde ardışık yeşil ışıklardan durmadan geçebiliyor. Böylece hem sürüş konforu artıyor hem de dur-kalk kaynaklı yakıt tüketimi ve karbon salınımı önemli ölçüde azalıyor.

Sistem ile trafik akışı bütüncül bir şekilde ele alınıyor

Uygulanacak yapay zeka tabanlı sistemle kavşaklar arası haberleşme sağlanarak, sinyal fazları bir kavşak için değil yol koridoru boyunca bulunan kavşaklar için otonom olarak düzenleniyor. Sistem, kavşaktaki araçlar sayılarak sınıflandırmayla araç yoğunluğu ölçerek kavşaklardaki talebe göre araç yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ana arterlerini durdurmayarak trafik akışını sağlıyor.

Araç parkında yeni nesil yönetim

Trafik yönetiminde kapsayıcı şekilde dijitalleşen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yeni nesil akıllı park yönetim sistemi ile araç yoğunluğunu anlık olarak izleyerek park alanlarını etkin şekilde yönetiyor. Gereksiz sirkülasyonlar azaltılarak hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de trafik yükü düşürülüyor. 31 parkomat kamerası ile desteklenen sistemin yanı sıra, yapay zeka ile yönetilen insansız otopark uygulamaları da devreye alındı.

Yapılan dönüşüm kapsamında ayrıca engelli bireylerin şehir içi ulaşımda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak için 288 erişilebilir sesli uyarı sistemleri ve Braille alfabesiyle donatılan erişilebilir yaya butonu, 5 gürültü ve meteorolojik sensör kurulumu yapıldı.

Öte yandan şehir genelinde 22 bisiklet, 25 yaya sayacı ve 20 bisiklet sinyal modülü ile bisiklet ve yaya hareketliliği gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. Bu veriler, mikro mobiliteye uygun altyapı yatırımları için temel oluşturuyor. - GAZİANTEP