Gaziantep\'te \'Uluslararası Sıfır Atık Günü\' Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızla tüketilmesinin, başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara ulaşan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu vurguladı.

Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin, çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanlarının hızla dolmasına sebep olduğunu belirten Başkan Şahin, "Hızla gelişen sanayimizin hammadde ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geri kazanımla elde edilecek malzemeler, hammadde ihtiyacı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bazı sanayi sektörleri, özellikle tekstil kolu, yurt dışından ambalaj atığı ithal etmektedir. Sıfır atık projeleri, ülkemizin mevcut kaynaklarını sanayicilerimize ciddi biçimde kazandıracaktır" dedi.

Çevre ve iklim dostu yaklaşımlarıyla, bu ortak gezegeni geleceğe taşımanın ve koruyarak kullanmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayan Şahin, havayı, suyu, toprağı ve insanı korumanın önemine dikkat çekti. Şahin, "2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bu gün, hem ülkemizin çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle 'Sıfır Atık Hareketi' ile milletimizi gururlandırdı. Zaten kendimize misyon edindiğimiz böyle önemli bir günün, 105 ülkenin desteği ile kabul görmüş olması, ülkemizin bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığının açık bir göstergesidir. Bugün en büyük çevre hareketi olan 'Sıfır Atık' vizyonumuz bir dünya markası haline geldi. Biz de bu vizyonla hareket eden bir belediye olarak hizmetlerimizi üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle yönetmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu mahalle, bu şehir, bu ülke, bu dünya da ortak evimiz. Bunun bilinciyle hareket etmek bir görev olmanın ötesinde insani bir sorumluluktur. Yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi ve doğamızı en güzel şekilde korurken, iklim değişikliğiyle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Buradan yola çıkarak imza attığımız birçok projemiz var. Her biri birçok ilimize örnek olmuş bu projeler sayesinde, yarınlara daha güvenle bakmanın yanında, yakın zamanda yaşadığımız doğal afetler gibi birçok olayın sonuçlarına karşı da dirençli hale geleceğiz ve daha güvende yaşayacağız. 'Çevre bize miras değil, emanettir' felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor, bu günün, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda bir dönüm noktası olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP