Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını: 1 Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını: 1 Tutuklandı

Jandarma, Nurdağı'nda uyuşturucu imal eden 3 kişiye baskın yaparak 1'ini tutukladı.

06.11.2024 19:26
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Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan baskın: 1 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nurdağı ilçesinde ikamet eden S.Ş., S.Ş. ve Ş.Ş isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahısların ait ikamet adresine yapılan aramalarda ise 4 kilo 75 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 2 adet dijital hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ekili vaziyette skunk bitkisi, 2 adet otomatik av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği şarjörü, 3 adet cep telefonu ve 1 adet mayın dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.Ş tutuklanma talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ş. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Uyuşturucu Baskını: 1 Tutuklandı - Son Dakika

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