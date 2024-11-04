Gaziantep\'te Yağmursuyu Yönetimi İçin Kalıcı Çözümler

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi'nde başlattığı projeyle yağmursuyu yönetiminde kalıcı çözümler sunmaya hazırlanıyor. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliklerinden etkilenen Gaziantep'te, kısa sürede yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı altyapı yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu proje, bölgede su baskınlarını önlemek ve iklim değişikliklerinin etkilerine karşı daha dirençli bir altyapı oluşturmak amacıyla geliştirildi.

GASKİ tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmaları, Çağdaş Mahallesi'nde yoğun yağışların yol açtığı su baskını problemlerini gidermeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çağdaş Mahallesi ve çevresindeki 23 Nisan, Deniz, Yeditepe mahalleleri de dahil olmak üzere geniş bir alanda yağmursuyu yönetim kapasitesi artacak.

Su baskınlarının önüne geçilmesinin yanı sıra şehrin sürdürülebilirliğine katkı

Modernize edilen yağmursuyu drenaj sistemleri sayesinde, su baskınlarının önüne geçilmesinin yanı sıra iklim değişikliği karşısında şehrin sürdürülebilir altyapısına önemli bir katkı sağlanacak. Çağdaş Mahallesi'nin 72 Nolu Caddesi'nde yürütülen çalışmalarda, 1.400 metre uzunluğunda 1.400 milimetre çapında boru hattı döşenmiş durumda. Bunun yanı sıra 75 metre 600 milimetre ve 31 metre 400 milimetre çapında beton boru imalatları da hızla ilerliyor.

Bölgede süren çalışmalar tamamlandığında, Gaziantep'in altyapı sistemi güçlenmiş ve sürdürülebilir büyüme hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacak. - GAZİANTEP