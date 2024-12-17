Gaziantep'te 'Yapay Zeka Çağında İnsan Kaynakları' Sempozyumu Düzenlendi

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Gaziantep'te 'Yapay Zeka Çağında İnsan Kaynakları' sempozyumu

"Yapay zeka, insan kaynaklarında köklü değişimlere yol açtı"

GAZİANTEP - Liv Hospital Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu" gerçekleştirildi. Sempozyumda "Yapay Zekanın Duygusal Zeka ile Entegrasyonu" konusu ele alındı.

Liv Hospital Gaziantep ev sahipliğinde düzenlenen 2. Liv Hospital Gaziantep İnsan Kaynakları Sempozyumu'na İşkur, SGK, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Liv Hospital Gaziantep'ten insan kaynakları yöneticileri katıldı. Sempozyumda yapay zeka çağında insan kaynakları yönetimi ile ilgili önemli bilgiler verildi.

"Yapay zeka karar verme, raporlama ve analizlerde etkin bir aktör"

Yapay zekanın yöneticilik anlamında köklü değişimlere neden olduğunun altını çizen Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, "Yapay zeka yöneticilik anlamında köklü değişimlere neden oluyor. Biz de Gaziantep'te bu anlamda insan kaynakları yöneticileriyle yapay zekanın, duygusal zekaya etkileriyle ilgili bir sempozyum yaparak bu konuyu gündeme getirmek istedik. Yapay zeka karar verme, raporlama ve analizlerde etkin bir aktör olarak devreye girdi. Tüm analizler ve işleyiş süreçlerinde yapay zeka, aslında yöneticiye ciddi karar alma mekanizmalarında destek veriyor" dedi.

"Yapay zeka hayatımızın her alanına girmeye başladı"

Sempozyumda yapay zeka ilgili bilgi veren Liv Hospital Gaziantep İnsan Kaynakları Müdürü Duygu Alpdoğan ise, "Şu anda yapay zeka birçok alanda kullanılıyor. Bizim de insan kaynakları süreçlerimizde kullandığımız alanlar var. Liv Hospital Gaziantep, dijitalleşme konusunda çığır aştı. Yaptığımız çalışmaları kurum içine ve dışına aktarmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapay zeka gelişiyor. Biz de bundan yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.