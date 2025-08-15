Gaziantep\'te Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Ödül

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri ödüllendirmek için çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf camilerinde düzenlenen tarihi yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri hediyelerle sevindirdi. Yaz dönemi boyunca Alaüddevle Caminde eğitim gören 110 öğrenci için çeşitli hediyeler hazırlandı.

Etkinlik kapsamında, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, kursa katılım sağlayan öğrencilere Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunlarından oluşan hediyeler verdi.

Çocukların motivasyonunu artırmak ve Kur'an-ı Kerim öğrenme sevgisini pekiştirmek amacıyla 110 öğrenciye ikramlar ve hediyeler verildi. Öğrenciler ve eğitmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan programda hediye alan öğrenciler, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen ve İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, bu tür çalışmaların manevi eğitime önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "Yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın dini bilgilerini artırmak, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine katkı sağlamak ve manevi gelişimlerine destek olmak adına büyük önem taşıyor. Bu vesileyle çocuklarımızı teşvik etmeye ve onları sevindirmeye devam ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP