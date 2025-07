Gaziantep\'te Yaz Okulu Etkinlikleri

Gaziantep'in Araban ilçesindeki yaz okulunda başlatılan etkinliklerle öğrencilerin hem eğlenmesi hem de gelişmeleri sağlanıyor.

Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Araban İlçesi Gençlik Merkezinde açılan yaz okulunda, yaz boyunca gerçekleştirilen birbirinden farklı ve zengin içerikli atölyelerle, çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de gelişmesi sağlanıyor.

Yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin hayal güçlerini geliştirmeyi, yeni beceriler kazandırmayı ve takım çalışması gibi önemli sosyal kazanımlar edinmelerini amaçladıklarını aktaran Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ziya Koyuncu, "Yaz Okulumuzda 7-15 yaş arası öğrencilerimize yönelik birçok etkinlik yer alıyor. Resim atölyesinden müzik atölyesine, el sanatları çalışmalarından atölyelerine; basketbol ve voleybol gibi sportif faaliyetlere kadar uzanan bu programla, öğrencilerimizin hem sanatsal hem sportif hem de sosyal yönlerini desteklemeye devam ediyoruz. Etkinliklerimizle öğrencilerimizin hayal güçlerini geliştirmeyi, yeni beceriler kazandırmayı ve takım çalışması gibi önemli sosyal kazanımlar edinmelerini amaçlıyoruz. Her gün bir başka etkinlik, her gün bir başka mutluluk yaşanıyor Araban Gençlik Merkezi'nde. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı ücretsiz kamp imkanlarıyla öğrencilerimizi farklı şehirlerle tanıştırıyor, onların kültürel birikimlerini artırıyor ve unutulmaz deneyimlerle dolu beş günlük kamp serüvenlerine dahil ediyoruz" dedi.

Kamplarda gençlerin hem yeni arkadaşlıklar kurduğunu hem de doğa, spor, sanat ve eğitimin iç içe olduğu bir ortamda kendilerini keşfetme fırsatı bulduklarını belirten Koyuncu, "Araban Gençlik Merkezi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların gelişimi, mutluluğu ve kendilerine olan güvenleri bizler için her şeyden önemli. Her çocuğun keşfedilecek bir yeteneği, her gencin desteklenecek bir hayali olduğuna inanıyoruz. Kapımız tüm öğrencilerimize sonuna kadar açık" diye konuştu. - GAZİANTEP