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Gaziantep'te yaz spor okullarına bir haftada 16 bin kişi katıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir hafta önce başlayan yaz spor okullarına katılan çocuk ve genç sayısı 16 bin 687 kişiye ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 farklı tesiste, 11 farklı branşta gerçekleştirilen sportif eğitimler, çocuk ve gençlerden büyük ilgi görüyor. Yüzme havuzlarında 11 bin 207, spor salonlarında 4 bin 347, futbol sahalarında ise 1 bin 133 kişi spor yapıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz tatiline giren on binlerce öğrenci, basketbol, jimnastik, futbol, olimpik okçuluk, karate, tenis, masa tenisi, floor curling, tekvando, voleybol ve yüzme gibi branşlarda uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerde, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla sporculara performans testleri, teorik eğitimler ve teknik-taktik antrenmanlar sunuluyor. 1-27 Temmuz 2024 ve 29 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında iki farklı dönem halinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde sporcu öğrenciler, yaz spor oyunları kapsamında düzenlenecek müsabaka ve şenliklerde yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

"Çocuklar ve gençler verilen eğitimlerden memnun"

Futbol branşında Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda eğitim alan 14 yaşındaki Cemal Yılmaz, 5 yıldır aktif bir şekilde futbol oynadığını belirterek, "Futbol maçlarında genellikle orta sahada oynuyorum. Antrenörlerimiz bizlerle birebir ilgileniyor ve performanslarımızı çeşitli antrenmanlarla daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne böylesine iyi bir sahada bize bu eğitimi sunduğu için teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir'in yüzme kurslarından faydalanan Muhammet Batın, verilen eğitimlerden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Büyükşehrin sunduğu bu okulda yüzme eğitimi veriliyor. Kendimizi test edebileceğimiz havuzda diğer arkadaşlarımızla yarışlar yapıyoruz. Hedefim, yüzme alanında ileride milli formayı giymek" şeklinde konuştu.

Zübeyir Hamza Astekin ise 3 yaşından beri büyükşehrin yüzme kurslarından faydalandığını aktararak, "Beş yıldır yüzme alanında bu eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim. Yüzmeyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu eğitimler sayesinde öğrendim" ifadelerini kullandı.