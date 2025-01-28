Gaziantep'te Yeni Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı

Gaziantep\'te Yeni Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Recep Gökdemir iş birliğiyle Burç Esentepe Mahallesi'nde yeni bir Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Proje ile mevcut sağlık hizmetleri güçlendirilecek.

28.01.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, hayırsever Recep Gökdemir iş birliğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası yapılması için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik'te gerçekleştirilen protokol töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, hayırsever vekili Av. Gökçe Nur Kılıç Bilgin, Şahinbey ilçesi Burç Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje için imzalarını attı.

Protokol çerçevesinde Burç Esentepe Mahallesi'nde 50 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ile yine aynı bölgede bulunan 112 Acil ve Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binasının yenilenme çalışması yapılacak. Hali hazırda Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 3 aile hekimliği kadrosunun yenilenme çalışmaları sonrasında 4'e çıkarılması planlanıyor.

"Gaziantep modeli çalışıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Gaziantep Modeli'nin çalıştığını belirterek, "Hayırseverlerimiz, hayırseverlikte yarışıyor. Burç bizler için çok önemli bir belde. Bu bölgenin ihtiyaçlarını gidermek için bakanlık dönemimden bu yana ekibimle birlikte çok yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgede hizmet veren sağlık ocağı çok eskimişti. Burç artık çok daha büyük bir yer oldu. Dolayısıyla bu yeni yapılacak Aile Sağlık Merkezi ile ihtiyaçlar daha iyi karşılanacak. Bugün atılacak imzalar ile birlikte bu merkezin ve beraberindeki 112 Acil İstasyonu için ilk adım atılmış olacak" dedi.

"Aile sağlık merkezlerinin sayısı hızla artıyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, son bir yılda fiziki yapı olarak birinci basamak hizmetlerinin arasında bulunan aile sağlık merkezlerinin sayısını 40 adet kadar artırdıklarını ifade ederek, "Bu geçmiş yıllara göre çok ciddi bir artış. Önümüzdeki bir yıl içerisinde hedefimiz bu sayıyı 150 daha artırmak. Bunu başardığımızda hastanelerde, daha üst kademelerde çok daha rahatlayacağız. Herkes kendisine en yakın noktada sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

"Yeni aile sağlık merkezinde çalışacak doktor sayısı artacak"

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ise projenin Şahinbey ilçesi Burç Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşeceğini dile getirerek, "Mahallede hali hazırda 3 aile hekimi ile hizmet veren bir aile sağlığı merkezi var. Bu merkez 50 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyordu, ömrünü tamamladı. Bunun yanında orada 112 istasyonumuz da vardı. Bu binaların yenilenmesi konusunda ortak bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hayırsever Halil ve Sabiha Gökdemir de projenin Gaziantep'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yeni Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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