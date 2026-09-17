Gaziantep’te ‘Yırtıcı Adası’ heyecanı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda tamamlanan "Yırtıcı Adası" projesi, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. Aslan ve kaplanların doğal yaşam alanlarını andıran geniş arazide barındırılacağı proje, ziyaretçilere yırtıcıları yakından görme fırsatını yaşatacak.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkında 3 dönüm arazi üzerine kurulu olan yırtıcı Adası'nda aslan ve kaplanlar için geniş yeşil alanlar, kayalık yükseltiler ve göletlerden oluşan özel yaşam alanları oluşturuldu. Hayvanların doğal davranışlarını sergileyebileceği alanda fiziksel temas ise tamamen engellenecek. Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, geniş güvenlik camlarının ardından aslan ve kaplanların günlük yaşamlarını yakından gözlemleyebilecek. Ziyaretçiler, güvenli bir ortamda yırtıcı hayvanlarla göz göze gelme fırsatı bulacak.

"Ziyaretçilerimiz, aslan ve kaplanın nefesini daha yakından hissedecek"

Yırtıcı Adası hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, "Yırtıcı Adası"nın ziyaretçilere açılmasıyla birlikte Afrika'ya gitmeden aslan ve kaplanları doğal yaşam alanlarını andıran ortamda görme imkanı sunulacak. "Burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü doğal yaşam parkımız. Yakın zamanda bir yırtıcı adası açıyoruz. Yırtıcı adasında tünel akvaryumu gibi sağlı ve sollu camın içerisinde aslanlar ve kaplanlar olacak. Yaklaşık olarak bu alan üç dönüm araziden oluşuyor. İçerisinde aslan ve kaplanlar serbest olarak dolanacaklar. İnsanlar bir cam aracılığıyla ayrılmış olan yerde aslan ve kaplanın nefesini, sesini hissedecek kadar yakın bir yerden görecekler. Herkesi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" diye konuştu.